طورت شركة أزاد العقارية أكبر أملاكها في جدة، بتحويلها من منطقة أسواق شعبية إلى أكبر مجمع مفتوح للتسوق والترفيه بمسمى «سوق 7»، وعلى مساحة 728 ألف متر مربع، ليكون أكبر وأحدث وجهة تسوق في المنطقة.ويتكون «سوق 7» من 7 أسواق أو مناطق رئيسية تشمل: «المنطقة الغذائية، الترفيه والعائلة، المنزل والمفروشات، الإلكترونيات، مواد البناء، السيارات والمنطقة متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى الساحة المركزية الترفيهية لتمكين الزوار من الاستمتاع بالتسوق بكل أريحية». ويسهم السوق في توفير أكثر من 20 ألف وظيفة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الجذابة.ويجمع تصميم السوق بين تراث وحداثة مدينة جدة، وقد تم التخطيط له بمعايير عالمية من بنية تحتية حديثة، وجودة تصميم وتقسيم المناطق والأنشطة تماشيًا مع رؤية 2030 وتعزيز جودة الحياة، ما يجعل من سوق 7 الوجهة الأفضل للتسوق والترفيه، كما يمتاز بموقع مميز وسهل الوصول إليه من جميع أنحاء منطقة مكة المكرمة، مع مساحات واسعة تتيح للزوار حريّة التنزّه، كما يوفر عددا كبيرا من مواقف السيارات والعديد من المرافق الأساسية التي تدعم جودة التجربة المُعاشة في سوق 7. وقد تحدّث الرئيس التنفيذي للسوق أيمن البرطي قائلًا: «أحد أكبر عمليات التحول لموقع تاريخي تجاري بمدينة جدة لإعادة مفهوم التسوق الاقتصادي في مجمع تجاري مفتوح كبير بمعايير عالمية».يذكر أن عملية تطوير البنية التحتية في سوق 7 توشك على الانتهاء ويتم الآن بناء منطقة الأثاث والمفروشات والتي تم تأجيرها بالكامل حيث تقدر مساحتها 69 ألف متر مربع.