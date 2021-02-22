أعلنت الهيئة العامة للجمارك أنه يحق للمواطنين والخليجيين استيراد مركبتين خلال السنة (12 شهرا)، فيما يحق للمقيم استيراد مركبة واحدة فقط من نوع «خصوصي» كل 3 سنوات.

جاء ذلك في بيان توضيحي لـ«الجمارك السعودية»، قالت فيه: إشارة إلى تداول بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي حول ما يتعلق بضوابط استيراد المركبات للأفراد، وذلك بذكر معلومات خاطئة تتعلق بعدد المركبات المسموح باستيرادها للمقيم، توضح الجمارك السعودية أن الضوابط الخاصة باستيراد المركبات للأفراد تنص على أنه يحق للمواطنين والخليجيين استيراد مركبتين خلال السنة (12 شهرا)، فيما يحق للمقيم استيراد مركبة واحدة فقط من نوع «خصوصي» كل 3 سنوات.

وأضاف البيان: تأمل الجمارك السعودية من الجميع تحري الدقة في نقل الأخبار والاستناد في نقلها إلى المصادر الموثوقة والرسمية.