كشفت هيئة السوق المالية في تقرير حديث لها (اطلعت «عكاظ» عليه)، أن إجمالي تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية خلال العام الماضي 2020 بلغ 323.37 مليار ريال، بارتفاع نسبته 606.04% مقارنة بعام 2019 التي سجلت آنذاك 45.8 مليار ريال، إذ ساهم في ارتفاع تداولات السعوديين في السوق الأمريكية جائحة كورونا وتحديداً بارتفاع التداولات بدءاً من الربع الثاني حتى نهاية العام.وكانت الأسهم الأمريكية قد سجلت خلال عام 2020 ارتفاعاً ملحوظاً، حيث صعد مؤشر «داوجونز» بنحو 6.9%، وصعد مؤشر «S&P 500» بـ16%، وحقق مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً بنحو 42.9% كأفضل أداء سنوي في 11 عاماً.وشكلت قيمة تداولات السعوديين في السوق الأمريكية خلال عام 2020 نحو 98.3% من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية والبالغة 328.8 مليار ريال.وتعد السوق الأمريكية أكثر الأسواق الأجنبية إقبالاً من السعوديين، إذ استحوذ على 98.34% من إجمالي تداولات السعوديين في أسواق الأسهم الأجنبية (بما فيها الأسواق الخليجية والعربية والآسيوية وغيرها)، وبلغت قيمة التداولات لكافة الأسواق الأجنبية الأخرى للعام الماضي 5.47 مليار ريال.وبلغ عدد الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم الأمريكية 3 صناديق بنهاية عام 2020 وفقاً لهيئة السوق المالية، فيما بلغ عدد الصناديق في الأسهم المحلية 72 صندوقاً، و24 صندوقاً في الأسهم الخليجية، و4 للأسهم العربية، و7 للأسهم الآسيوية، و4 للأسهم الأوروبية، و14 صندوقاً في بقية الأسواق.يذكر أن تقرير هيئة السوق المالية عن قيمة تداولات الأشخاص المرخص لهم (الوسطاء المحليون) في الأسواق العالمية؛ لا يتضمن تفاصيل عدد المحافظ السعودية في الخارج، كما لا يتضمن عدد المستثمرين المتداولين مباشرة عن طريق وسطاء خارجيين.