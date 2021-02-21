دشن بنك الرياض مبنى الإدارة الإقليمية الجديد في المنطقة الغربية، مساء يوم الخميس الموافق 18 فبراير الحالي، بحضور الرئيس التنفيذي طارق بن عبدالرحمن السدحان والإدارة التنفيذية والمدير الإقليمي للمنطقة الغربية وعدد من موظفي وموظفات البنك.

وأكد السدحان في كلمة رحّب فيها بالحضور أن تدشين المقر الجديد يأتي تماشيا مع أهداف بنك الرياض الإستراتيجية الذي يولي رأسماله البشري أولوية قصوى ضمن إستراتيجية التحول 2025، التي يسعى من خلالها إلى خلق بيئة عمل ترتقي في مستواها إلى أفضل المستويات العالمية، وتمكين منسوبيه من العمل في بيئة محفزة للابتكار والإبداع توائم قدراتهم الإبداعية، وتحقق الاستمرارية في تعزيز مسيرة البنك المليئة بالإنجازات والنجاحات.

وأعرب السدحان عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس على دعمهم المتواصل، مؤكدا سعيه من خلال العمل كفريق واحد على إثراء القيمة المضافة للمساهمين ورفع مستوى الخدمة المتميزة وتعزيز مسيرة البنك وتطوير أدائه وتعظيم نتائجه وإنجازاته.

يذكر أن المقر الجديد يقع في مدينة جدة، شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية) تقاطع طريق الملك، ويضم عددا من المكاتب الإدارية لكافة قطاعات البنك المختلفة، ومركز تدريب، وفروعا متخصصة لخدمة الأفراد، والشركات، ويضم أيضا مركزا لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الغربية.