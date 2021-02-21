حققت «موبايلي» صافي ربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، إذ سجلت الشركة في العام 2020 صافي ربح قدره 783 مليون ريال مقارنة مع صافي ربح قدره 31 مليون ريال للعام المالي 2019، ويعود السبب الرئيسي في تحقيق صافي ربح للعام 2020 إلى الآتي:

الإيرادات

رفعت موبايلي إيراداتها في العام المالي 2020، حيث بلغت 14.046 مليون ريال بالمقارنة مع 13.450 مليون ريال في العام السابق بارتفاع قدره 4.4%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو مبيعات البيانات ونمو مبيعات قطاع الأعمال ومبيعات الجملة، إضافة إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء.

إجمالي الربح

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 4.5% ليصل إلى 8.152 مليون ريال للعام المالي 2020 مقارنة بـ 7.800 مليون ريال للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التحسن في الإيرادات.

الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA)

حققت موبايلي أعلى ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) خلال السنوات السبع الماضية ليصل إلى 5.350 مليون ريال في العام 2020 بالمقارنة مع 4.947 مليون ريال للعام السابق بارتفاع قدره 8.2%. ويعود ذلك التحسن إلى كفاءة الشركة في إدارة عملياتها التشغيلية والزيادة في الإيرادات.

وقد تحسنت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) لتصل إلى 38.1% للعام الحالي بالمقارنة مع 36.8% في العام السابق.

الأرباح التشغيلية (EBIT)

تحسنت الأرباح التشغيلية خلال العام المالي 2020 بنسبة 41.3% لتصل إلى 1.367 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 967 مليون ريال في العام السابق، ويعود ذلك إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

مصاريف التمويل والزكاة

انخفضت مصاريف التمويل للعام المالي 2020 لتصل إلى 561 مليون ريال بالمقارنة مع 929 مليون ريال للعام السابق بانخفاض قدره 39.6%، نتيجة لجهود الشركة في تخفيض مصاريف التمويل وذلك بإعادة تمويل جزء كبير من القروض القائمة بنهاية العام 2019، إضافة إلى الانخفاض في معدل الفائدة.

وبلغ في عام 2020 مصروف الزكاة للعام المالي 43 مليون ريال بالمقارنة مع مصروف زكاة بمبلغ 49 مليون ريال للعام السابق.

صافي الدين

بلغ صافي الدين بنهاية العام 2020 مبلغ 10.602 مليون ريال بالمقارنة مع 10.626 مليون ريال بنهاية العام السابق.

النفقات الرأسمالية

وفي عام 2020 بلغت النفقات الرأسمالية للعام 2.792 مليون ريال بالمقارنة مع 2.760 مليون ريال للعام السابق.

التدفقات النقدية التشغيلية

رفعت موبايلي التدفقات النقدية التشغيلية (الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة - النفقات الرأسمالية) بنهاية العام 2020 لتصل إلى 2.558 مليون ريال مقارنة مع 2.187 مليون ريال للعام السابق بتحسن قدره 17%.

بند السنة الحالية السنة الماضية التغير%

المبيعات/ الإيرادات 14.046 13.450 4.431

إجمالي الربح (الخسارة) 8.152 7.800 4.512

الربح (الخسارة) التشغيلي 1.367 967 41.365

صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 783 31 2.425.806

إجمالي الدخل الشامل 694 -18 -

إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 14.445 13.751 5.046

ربحية (خسارة) السهم 1.02 0.04 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال