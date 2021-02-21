تستعد شركة إتقان العقارية لطرح فرص استثمارية عقارية جديدة في مكة المكرمة، تتمثل في بيع عدد من العقارات التي تحتوي على المباني السكنية والتجارية، من عمائر ووحدات سكنية ومعارض ومحال، وتعد من العقارات ذات الموقع المتميز والحافل بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، كونها تقع داخل حدود الحرم.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن العقارات تقع بقلب العاصمة المقدسة وبالتحديد في المنطقة المركزية على امتداد طريق الحجون، حيث تبعد عن الحرم بخمس دقائق، لافتاً إلى أنه سيتم بيع العقارات بالمزاد العلني.

وأضاف «الرشيد» إلى أن العقارات تتميز بموقعها الجغرافي وعلى ثلاث واجهات رئيسية، وستكون منطقة لإسكان الحجاج والمعتمرين، موضحاً أن الصكوك لهذه العقارات إلكترونية ومكتملة للخدمات.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية المستثمرين والمواطنين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة لمعرفة الشروط، ومزيد من المعلومات، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية: (920001019) أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.