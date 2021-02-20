وقّع بنك البلاد اتفاقية شراكة مع جمعية «ترميم» لرعاية وحدة التطوع لتنفيذ مهام الفرص التطوعية في ترميم منازل الأسر الأشد حاجة مثل ترميم الأسقف والجدران، أعمال السباكة والكهرباء، طلاء الواجهات وتحسين بيئة المنزل، وذلك ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية التي يطلقها بنك البلاد لتعزيز ثقافة العمل التطوعي كرافد مهم في الاستثمار في المجتمع. ووقع الاتفاقية من جانب بنك البلاد المدير التنفيذي للتسويق والتواصل والمشرف العام على برامج المسؤولية المجتمعية عبدالمحسن الملحم، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس الإدارة المهندس حمد بن ثواب الخالدي.

وبهذا الصدد قال عبدالمحسن الملحم: إن توقيع الاتفاقية مع جمعية ترميم لدعم وحدة التطوع تساهم في خلق 10.000ساعة تطوعية لـ 800 متطوع ومتطوعة وإكسابهم المهارات الفنية التي تمكنهم من مساعدة الفئات المجتمعية المحتاجة لتقليل التكاليف المالية المترتبة على استقطاب الأيدي العاملة لبناء المنازل، ويستهدف البنك من توقيع هذه الاتفاقية تعزيز ثقافة تطوع بمختلف اتجاهاتها في المجتمع من خلال مساعدة جميع الفئات المحتاجة وحث وتوعية الأفراد على أهمية التطوع وتوضيح المنافع الكبيرة من هذه المبادرات لتكوين مجتمع متكاتف لخلق تنمية مجتمعية مستدامة. وسيشارك في الأعمال التطوعية سفراء وسفيرات بنك البلاد تماشيًا مع دور بنك البلاد الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال برنامج #البلاد_مبادرة، وضمن جهود البنك المتواصلة للمساهمة والالتزام بزيادة الوعي والتحفيز على العمل التطوعي لدى السفراء والسفيرات تجاه مجتمعهم تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع.

من جهته، أشار رئيس مجلس الإدارة بالجمعية المهندس حمد بن ثواب الخالدي إلى أن مجالات وحدة التطوع تضمنت مجالات توعوية تثقيفية وصحية وبيئية وتنموية وهندسية والسلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى المجالات المهنية والحرفية والإدارية حيث تركز وحدة التطوع على استقطاب وتأهيل وتمكين المتطوعين وتنظيم المبادرات التطوعية واستثمار طاقاتهم وتحفيزهم لضمان الاستدامة.

واختتم الخالدي حديثه بتثمين الشراكة مع بنك البلاد في دعم هذا المشروع الذي يتواكب ويتناغم مع رؤية 2030 التي تهدف لرفع أعداد المتطوعين للوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة، كما تسعى «ترميم» إلى المشاركة الفاعلة في تحقيق هذا الهدف من خلال تفعيل العمل التطوعي ومشاركة المجتمع في الفرص التطوعية المتنوعة، كما أنه من خلال منصة العمل التطوعي سيتم توثيق ساعات العمل التطوعية والعائد الاقتصادي من الفرص التطوعية بما يحفز ويدعم المشاركين والمتطوعين والجمعية.

يذكر أن بنك البلاد يولي اهتمامه بخدمة المجتمع تحت مظلة برامج المسؤولية المجتمعية #البلاد_مبادرة التي تتجاوز أكثر من 57 برنامجا ومبادرة لخدمة المجتمع التي كانت أبرز مخرجاته تجهيز فرع الوصول الشامل (فرع التخصصي بالرياض) بكامل الإمكانيات اللازمة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى القاموس المصرفي الإشاري الأول من نوعه في الشرق الأوسط لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من إنجاز معاملاتهم بثقة وسهولة، ومواءمة صرافات البنك الآلية حول المملكة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وضع برمجيات خاصة ومسارات أرضية إرشادية، كما يقدم التطبيق الأشهر والأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط تطبيق «فاذكروني» للأجهزة الذكية الذي يتجاوز عدد مستخدميه مليونين وخمسمائة الف مستخدم لخدمة مواقيت الصلاة واتجاهات القبلة و الأدعية والأذكار، ويقدم بنك البلاد أيضا العديد من المبادرات المجتمعية المبتكرة ذات الأثر المستدام في تنمية البيئة حيث دشن بنك البلاد مؤخراً مبادرة نوعية في مجال البيئة عبر إنشاء نظام الطاقة الشمسية في برج البلاد «مبنى الإدارة العامة في مدينة الرياض طريق الملك فهد» موزعة على مساحة تبلغ 1743مترا مربعا ومبادرة إعادة تدوير النفايات وتعد هذه المبادرة من أكبر المبادرات باستخدام الطاقة المتجددة ذات الأثر المستدام في مجال المحافظة على البيئة التي تساعد بشكل كبير في تغذية برج البلاد بالطاقة النظيفة التي من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة وتخفيض تكاليف الاستهلاك.

ويمكن الاطلاع على جميع برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية التي يقدمها بنك البلاد من خلال زيارة صفحة #البلاد_مبادرة على الموقع الالكتروني لبنك البلاد http://www.bankalbilad.com