واصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي ارتفاعه للجلسة الثامنة على التوالي، إذ أغلق المؤشر مرتفعا بنسبة 0.5% عند مستوى 982 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق منذ 20 شهرا، بتداولات عالية بلغت قيمتها 14.4 مليار ريال، وتعد الأعلى منذ شهرين ونصف، ويتبقى أمام المؤشر 255 نقطة فقط لتسجيل أعلى مستوى في 6 سنوات، ليخترق أعلى مستوى سجله في شهر مايو لعام 2019 عندما بلغ آنذاك 9337 نقطة.وارتفع المؤشر خلال الجلسات الـ8 أكثر من 500 نقطة، بارتفاع نسبته 6%، وقاد ارتفاع المؤشر صعود سهم بنك الراجحي بنسبة 2%، الذي يسيطر على أكثر من 14% من إجمالي قيمة المؤشر بنهاية التداولات أمس، ليسجل سهم الراجحي أعلى إغلاق منذ عام 2006، وسط تداولات نشطة بقيمة 8.7 مليون سهم.وسجلت عدد من الأسهم صعودا بالنسبة القصوى، تمثلت في أسهم «تشب، وجاكو، وعذيب»، فيما سجلت أسهم «بتروكيم، والواحة، والمعمر، وبحر العرب» أعلى إغلاق لها منذ الإدراج، وتمت أمس (الإثنين)، صفقتان خاصتان في السوق السعودية على «سابك» و«إس تي سي» بنحو 56 مليون ريال.وتراجعت أرباح بنك الجزيرة 97% خلال العام الماضي 2020، إذ بلغت 33.8 مليون ريال فقط، مقارنة بأرباح سجلتها خلال عام 2019 بقيمة 991 مليون ريال، وأفصح البنك أن أسباب انخفاض الأرباح ارتفاع مصاريف العمليات بنسبة 75%، وارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان، وارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، وانخفاض في صافي الأرباح من بيع الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.وأعلنت شركة السوق المالية «تداول» بدء إدراج وتداول أسهم شركة وطني للحديد والصلب بإدراج مباشر في سوق «نمو» بدءا من يوم الأربعاء القادم بالرمز 9513، ويعد هذا الإدراج الأول في السوق الموازية لهذا العام 2021.