أطلقت أرامكو السعودية أول تقنية أمن معلومات يتم إنتاجها محلياً، تُعرف باسم «صمام البيانات» الذي يؤمّن تحصيناً للشبكات ضد الاختراقات السيبرانية ويفوق بدرجة عالية تقنيات الحماية التقليدية، وذلك مواصلة للدور الحيوي الذي تقوم به أرامكو السعودية في المحافظة على توازن إمداد العالم بالطاقة.وتبذل أرامكو السعودية جهوداً لتطوير البنية التحتية لأمن المعلومات لمنع أيّ اختراق يمكن أن تنجم عنه آثار اقتصادية أو اجتماعية وخيمة عالمياً، إذ تعمل بدأبٍ للوصول إلى مستويات رفيعة لحماية الأمن السيبراني، وذلك بعد توالي عمليات الاختراق التي تهدّد هذا الأمن عالمياً وتضرب بعمق الأجهزة وإنترنت الأشياء وتغزو التقنيات السحابية. وتأتي تلك التقنية نتيجة عمل مشترك بين أرامكو السعودية وشركة الإلكترونيات المتقدمة عقب توقيع اتفاقية تطوير وتصنيع لصمام البيانات خلال أعمال الدورة الخامسة لمنتدى ومعرض برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) في فبراير 2020.