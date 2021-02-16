شهدت أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاعا بنسبة 2.9% في شهر ديسمبر 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي في دول المجلس أن مجموعة التبغ شهدت ارتفاعا بنسبة 10.9%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 9.7%، ومجموعة الاتصالات 7.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق 5.3%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 5.1%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 4.8%، ومجموعة الملابس والأحذية 4.3%، ومجموعة النقل 2.5%، ومجموعة الصحة 2.1%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة -6.0%، ومجموعة التعليم -4.2%، ومجموعة السكن -1.8%.وفي ما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام في شهر ديسمبر 2020 أسهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6 نقطة مئوية من إجمالي معدل التضخم الخليجي البالغ 2.9%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.5 نقطة مئوية، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.4 نقطة مئوية، ومجموعات الأثاث والنقل والمطاعم والفنادق بنسبة 0.3 نقطة مئوية لكل منهم، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2 نقطة مئوية، ومجموعة التبغ بنسبة 0.1 نقطة مئوية.