انخفض عدد سكان ​دول مجلس التعاون الخليجي​ نحو 4% العام الماضي 2020؛ نتيجة نزوح المغتربين عقب اندلاع أزمة فايروس «كورونا» وانخفاض ​أسعار النفط​، وذلك بحسب تقرير لوكالة «​ستاندرد آند بورز​ غلوبال» للتصنيف الائتماني.وتوقعت الوكالة استمرار تراجع أعداد الأجانب في المنطقة حتى 2023، نسبة لعدد المواطنين.وقالت «ستاندرد آند بورز»: «إن من المستبعد أن يعود العدد الكلي لسكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى 2019 البالغ 57.6 مليون نسمة قبل 2023». وأشارت الوكالة إلى أن السعودية ​شهدت تراجعا في​ ​عدد السكان بنسبة​ 2.8% العام الماضي. وتوقعت أن تبلغ نسبة النمو في المملكة 0.8% بحلول 2023.