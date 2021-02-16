انخفض عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي نحو 4% العام الماضي 2020؛ نتيجة نزوح المغتربين عقب اندلاع أزمة فايروس «كورونا» وانخفاض أسعار النفط، وذلك بحسب تقرير لوكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني.
وتوقعت الوكالة استمرار تراجع أعداد الأجانب في المنطقة حتى 2023، نسبة لعدد المواطنين.
وقالت «ستاندرد آند بورز»: «إن من المستبعد أن يعود العدد الكلي لسكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى 2019 البالغ 57.6 مليون نسمة قبل 2023». وأشارت الوكالة إلى أن السعودية شهدت تراجعا في عدد السكان بنسبة 2.8% العام الماضي. وتوقعت أن تبلغ نسبة النمو في المملكة 0.8% بحلول 2023.
وتوقعت الوكالة استمرار تراجع أعداد الأجانب في المنطقة حتى 2023، نسبة لعدد المواطنين.
وقالت «ستاندرد آند بورز»: «إن من المستبعد أن يعود العدد الكلي لسكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى 2019 البالغ 57.6 مليون نسمة قبل 2023». وأشارت الوكالة إلى أن السعودية شهدت تراجعا في عدد السكان بنسبة 2.8% العام الماضي. وتوقعت أن تبلغ نسبة النمو في المملكة 0.8% بحلول 2023.