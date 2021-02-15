أطلقت Amazon.sa أخيرا برنامج العضوية «أمازون برايم» في المملكة العربية السعودية ليقدم مزيجاً استثنائياً من مزايا التسوق والترفيه، والتي تشمل خيارات التوصيل المحلي المجاني والسريع، والتوصيل الدولي المجاني للمنتجات المؤهلة ضمن البرنامج، إلى جانب الخصومات الحصرية على مدار العام للأعضاء والتسوق الحصري والمبكر للفعاليات بما في ذلك فعالية «يوم برايم»، إضافة إلى ذلك، تشمل مزايا البرنامج محتوى ترفيهياً يضم مجموعة واسعة من الأفلام والمسلسلات العالمية المترجمة والمدبلجة إلى اللغة العربية مع خدمة «برايم فيديو»، ومجموعة واسعة من ألعاب الفيديو والمحتوى المجاني داخل الألعاب تقدم مع خدمة «ألعاب الفيديو من برايم» وأخيراً اشتراك مجاني في Twitch.tv. وبإمكان الجميع الاشتراك في برنامج أمازون برايم لفترة تجريبية مجانية لمدة 30 يوماً، أو الاشتراك بتكلفة 16 ريالا فقط في الشهر و140 ريالا في السنة عبر الرابط الإلكتروني: www.amazon.sa/prime.

وسيستمتع أعضاء البرنامج بمشاهدة آلاف الأفلام والمسلسلات الحائزة على جوائز بما فيها إنتاجات أمازون الأصلية مثل «Grand Tour» و«The Boys» و«The Wilds» و«The Expanse» والعديد غيرها مع خدمة «برايم فيديو»، إضافة إلى اللعب بأشهر ألعاب الفيديو المتاحة لهم مثل «Legends of Runeterra» و«League of Legends» مع خدمة «ألعاب الفيديو من برايم».

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نائب رئيس شركة أمازون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رونالدو مشحور: «يسرنا إطلاق برنامج أمازون برايم في المملكة العربية السعودية والذي صممناها خصيصاً لإضافة قيمة حقيقية لحياة الأعضاء عن طريق تسهيل الحياة وتوفير الخدمات المميزة التي تضيف لهم بعض من المرح والترفيه. بإمكان العملاء في المملكة الاستمتاع بجميع مزايا البرنامج والاستفادة من خدمات التوصيل المجاني والسريع خلال يوم واحد للمدن الرئيسية في المملكة وخدمة التوصيل المجاني لأكثر من 7 ملايين منتج من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة».

وعملت أمازون قبل إطلاق برنامج برايم في المملكة العربية السعودية على ضمان جاهزية فريق عملها للتعامل مع الزيادة المتوقعة في الطلب على خدماتها، إذ أطلقت الشركة 3 محطات توصيل جديدة عبر الشركات التابعة لها والشركاء في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية وهو ما أسهم في توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل دائمة ومؤقتة. كما التزمت أمازون بنسبة الموظفين السعوديين لديها والتي تتجاوز أكثر من 60% من العمالة الدائمة.