أعلنت شركة فورد اليوم عن إطلاق شاحنة F-150 الجديدة كلياً في منطقة الشرق الأوسط، لتقدم للعملاء الشاحنة الأكثر قوة وإنتاجية على الإطلاق من عائلة شاحنات F-150. وتشتهر هذه السلسلة العريقة بمتانتها الفائقة وسجلها الحافل بالنجاحات، فهي الشاحنة المفضلة في الولايات المتحدة على مدار 44 عاماً على التوالي، وتواصل باستمرار الارتقاء بمعايير التميز والكفاءة بين جميع شاحنات المهام الخفيفة.وترتقي شاحنة F-150 الجديدة كلياً بالمعايير المألوفة لشاحنات المهام الخفيفة إلى آفاق جديدة، فهي تتمتع بقوة السحب والحمولة الأفضل ضمن فئتها، وتأتي مزودة بمجموعة واسعة من المزايا الجديدة كلياً لتعزيز إنتاجية العملاء، وبمحرك PowerBoost™ الهجين والجديد كلياً سعة 3.5 لتر والمعزز بنظام توليد الطاقة المتكامل Pro Power Onboard™.وفي هذا السياق، قال مدير التسويق في الشرق الأوسط لدى فورد الأسواق المباشرة بيدرو سيموس،: «نأخذ على عاتقنا مسؤولية تلبية تطلعات العملاء واحتياجاتهم، بل وتزويدهم بابتكارات وخيارات لم تخطر في بالهم. وها نحن اليوم نقدم لهم شاحنة F-150 الأكثر متانة على الإطلاق، والمزودة بالكثير من التقنيات المتطورة والمزايا التي تتيح لأصحابها خوض مختلف التضاريس والتمتع بتجربة قيادة لا تضاهى».