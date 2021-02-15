يطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة الإسكان وبرعاية من بنك البلاد مبادرة «الادخار في المسكن» التوعوية والتثقيفية، وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة، إذ تم تصميم المبادرة بشكل محكم بالتعاون مع الشركاء، وذلك بهدف رفع ثقافة الادخار في بناء المنازل وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول أسلوب الحياة في مجال البناء وتحديد الأولويات فيه من خلال تقديم أكثر من 30 برنامجاً، يشمل ندوات وملتقيات وورش عمل ودورات في الفترة المحددة يقدمها نخبة من المتخصصين وأصحاب الخبرة والقرار في هذا المجال من الأكاديميين في عدد من الجامعات السعودية ووزارة الإسكان.

كما أن من أهداف المبادرة تسليط الضوء على إيجابيات الادخار في المسكن بداية من المساحة التي يبني عليها البيت وانتهاء بكل التبعات بهذا الموضوع، والذي يهدف فيه أن يكون أسلوب حياة يتخذه السعوديين في البحث وشراء المسكن، وهو الأسلوب العالمي المتبع. كما تعزز الوعي المالي بين أفراد المجتمع، وإيجاد برامج موجهة لغرض الادخار، ومن أهمها الادخار في السكن يمثل أحد العوائق المهمة لدى شريحة من الناس، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتجاوزها لإمكاناتهم المالية، كذلك بث الحماس في الموظفين والمواطنين لتفعيل الادخار على المدى البعيد، وتوجيه السلوك نحو ثقافة الادخار.

ومن أهداف المبادرة أيضاً حث المواطنين على تملك السكن (المرحلي) الذي تتوافق مع الإمكانات والاحتياجات، إضافة إلى تعريف الناس بسلبيات ارتفاع المبالغ المطلوبة لتشغيل هذا المسكن الكبير من فواتير مرتفعة للكهرباء والماء، وكذلك تكاليف الصيانة والتحسينات الدورية، التي تستنزف الكثير شهريا أو سنويا، كذلك رفع مستوى الدخل، وتحسين بيئة الاستثمار للأفراد. وتهدف مبادرة الادخار أيضاً إلى تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تلك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، أيضاً جعل الادخار في السكن أسلوب حياة يعمل به الجيل هذا ويعلمه للأجيال القادمة، إضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على تمويل عقاري يناسب مدخراتهم المالية.

وبمناسبة رعاية بنك البلاد لهذه المبادرة صرح الرئيس التنفيذي للبنك عبدالعزيز العنيزان فقال: «يعمل بنك البلاد بشكل مستمر لترسيخ مفهوم الادخار، ويحرص على نشر ثقافة الوعي المالي في المجتمع، حيث حقننا الأهداف المرجوة من مبادرة الادخار التي تم تنفيذها على مراحل، المرحلة الأولى كانت تستهدف أبناءنا بمختلف الفئات وتزويدهم بمهارات تسهم في تحسين ممارساتهم المالية والاقتصادية بالتأهيل والتدريب والمرحلة الثانية كانت تسعى إلى نشر ثقافة الادخار بين الموظفين في عدد من الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في البرنامج».

وأضاف العنيزان: «وأيضاً يسعى بنك البلاد إلى أن يكون له دور رائد في مختلف القطاعات الاقتصادية التي من أهمها قطاع الإسكان التي استهدفها البنك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية لتوعية المواطنين بأهمية تطوير وتحسين الإدارة المالية والتخطيط المحكم ووضع الأولويات الأساسية لمسكن مناسب لاحتياجاتهم وإمكاناتهم.»

يذكر أن بنك البلاد يولي اهتمامه بخدمة المجتمع تحت مظلة برامج المسؤولية المجتمعية #البلاد مبادرة والتي تتجاوز أكثر من 54 برنامجاً ومبادرة لخدمة المجتمع التي كانت أبرز مخرجاته تجهيز فرع الوصول الشامل (فرع التخصصي بالرياض) بكامل الإمكانات اللازمة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تدشين قاموس المصرفي الإشاري لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من إنجاز معاملاتهم بثقة وسهولة، ومواءمة صرافات البنك الآلية حول المملكة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال وضع برمجيات خاصة ومسارات أرضية إرشادية، كما يقدم التطبيق الأشهر والأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط تطبيق «فاذكروني» للأجهزة الذكية، والذي يتجاوز عدد مستخدميه مليونين وخمسمائة ألف مستخدم لخدمة مواقيت الصلاة واتجاهات القبلة والأدعية والأذكار، كما يقدم بنك البلاد العديد من المبادرات المجتمعية المبتكرة ذات الأثر المستدام في تنمية البيئة، إذ دشن بنك البلاد أخيراً مبادرة نوعية في مجال البيئة عبر إنشاء نظام الطاقة الشمسية في برج البلاد «مبنى الإدارة العامة في مدينة الرياض طريق الملك فهد» موزعة على مساحة تبلغ 1.743مترا مربعا، و مبادرة إعادة تدوير النفايات، وتعد هذه المبادرة من أكبر المبادرات باستخدام الطاقة المتجددة ذات الأثر المستدام في مجال المحافظة على البيئة التي تساعد بشكل كبير على تغذية برج البلاد بالطاقة النظيفة التي من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة وتخفيض تكاليف الاستهلاك.