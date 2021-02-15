تصدرت المملكة العربية السعودية تقرير منظمة العمل الدولية الصادر أخيراً عن الممارسات الأخلاقية العادلة للعمل متمثلة في منصّة «مساند» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لدورها الريادي في حفظ حقوق العمالة المنزلية وتحسين الخدمات المقدمة لهم من خلال توظيف التقنية بما يسهم في خلق سوق عمل مرنة وشفافة وجاذبة.

وأشاد التقرير بالتحول الرقمي للخدمات المقدمة للعمالة وأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام المحلية والخارجية من خلال تقديم خدمات نوعية كجزء من منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم عملية الاستقدام، والتي تتضمن استخراج التأشيرات والتعاقد والدفع الإلكتروني. ساهمت هذه المنظومة في رفع جودة الخدمات وتحسين آلية الاستقدام والمساهمة في زيادة التنافسية بين مكاتب وشركات الاستقدام ما أدى إلى تقليل تكلفة الاستقدام في السوق الإلكترونية في المنصة.

وتناولت المنظمة في التقرير فعّالية منصّة «مساند» في حوكمة وتنظيم آلية التعاقد لتوظيف العمالة المنزلية وسن التشريعات التي أثمرت عن ضمان حقوق أطراف العلاقة وضمان حياة كريمة للعمالة، وكذلك دور «مساند» في تزويد جميع المختصين بكافة المعلومات والسياسات والإجراءات لأطراف العلاقة سواء أصحاب قرار أو أصحاب عمل أو عمالة. إضافة الى عمل المنصة كأداة لمراقبة الأداء في القطاع، وتحقيق درجة عالية من الوضوح لجميع أطراف العلاقة عبر توثيق الآلية التعاقدية ومراقبتها، والسماح للمتضررين بتقديم الشكاوى بطريقة مباشرة مع الجهات الرسمية.

كما تلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الدولية خطاباً للإشادة بدور منصة «مساند» في تنسيق العلاقة بين القطاعين العام والخاص وكذلك تعزيز التواصل مع الأطراف الخارجية في الدول المرسلة للعمالة من خلال تسريع الإجراءات والآليات المتبعة بالمنصة الإلكترونية، وتعزيز المبادارت لحفظ حقوق أطراف العلاقة، وزيادة الشفافية وتعزيز البنى التحتية الإلكترونية للخدمات الحكومية.