



نحن نعيش الآن في عصر يمكننا فيه التحكم في هواتفنا بمجرد إيماءات الهواء. يمكن الرد على المكالمات، والتمرير لأعلى ولأسفل في الصفحات، والتنقل من جانب إلى آخر، والتحكم في تشغيل الموسيقى والمزيد من خلال إيماءات سهلة وبدون مجهود. تم وضع هذه الحركات المبتكرة والثورية في واجهة المستخدم EMUI 11 من هواوي، ويقدم EMUI 11 تجارب جديدة تغطي جوانب تراوح من التفاعل والخصوصية والأمان إلى الأداء وما بعده. إجمالاً، توفر هذه الميزات الجديدة تجربة أكثر سلاسة وبديهية وأمانًا لمستخدمي أجهزة هواوي.

تفاعلات بديهية بدون لمس.. مرر للاستيقاظ



لا يوفر EMUI 11 تجربة تفاعل بصري شخصي وفني فحسب، بل يوفر أيضًا ميزات أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام. يمكنك إيقاظ هاتفك من خلال تحريك راحة اليد فوق الشاشة. ويدعم EMUI 11 أيضًا ميزة Eyes On Display (EOD)، والذي يستفيد من كاميرا استشعار العمق ثلاثية الأبعاد ومستشعر الإيماءات لاكتشاف انتباهك، بلمحة واحدة فقط، يمكنك إضاءة الشاشة وتشغيل الرسوم المتحركة - AOD.

لوح بيدك للتمرير



تم تقديمه لأول مرة في EMUI 10، والآن خاصية Smart Gesture Control تدعم المزيد من الإيماءات على EMUI 11، والإضافات الجديدة أكثر تنوعًا وقابلة للتطبيق في المزيد من السيناريوهات، ما عليك سوى وضع راحة يدك على الشاشة لعرض الوقت، حتى عندما تكون الشاشة مقفلة، ويمكنك الآن استخدام الضربات الشديدة من الهواء للتمرير وتحويل الصفحة في الكتب الإلكترونية والأخبار والموسيقى ومعرض الصور وتطبيقات الفيديو أيضًا.

الضغط للرد على المكالمات



تتيح لك حركة الضغط التقاط المكالمات الواردة والتحكم في تشغيل الوسائط، ويمكن استخدام الضربات الرأسية لضبط مستوى الصوت عند الاستماع إلى الموسيقى. علاوة على ذلك، يتم خفض مستوى صوت نغمة رنين المكالمة الواردة تلقائيًا عندما تنظر إلى شاشتك. وتوفر لك هذه الإمكانات خيارات أكثر للتفاعل مع الجهاز بدلاً من التحكم المادي وحده.

خيارات أخرى للتحكم بالإيماءات



تضيف Smart Gesture Control دعمًا جديدًا للتحكم في تشغيل الصوت والفيديو، وعند تشغيل الموسيقى على تطبيق HUAWEI Music، يمكنك إيقاف التشغيل مؤقتًا واستئنافه بحركة ضغط بسيطة.

الخصوصية والأمن

ميزة AI Private View (العرض الخاص المدعم بالذكاء الاصطناعي) يساعد AI Private View في الحفاظ على خصوصية محادثاتك ومراسلاتك حتى عندما تكون في أماكن مزدحمة مثل القطار أو في المصعد. وعند التمكين، تستخدم هذه الميزة التعرف على الوجه لتحديد ما إذا كان المستخدم هو مالك الجهاز، يتم إخفاء محتوى الإشعارات تلقائيًا إذا اكتشف شخص ليس مالك الهاتف أو عدة أشخاص ينظرون إلى شاشتك.

وستتلقى الهواتف الذكية أحيانًا رسائل أثناء عرضها على شاشة أكبر لعرض العروض التقديمية أو مقاطع الفيديو. ويقدّر EMUI 11 تمامًا الحاجة إلى الخصوصية في هذه السيناريوهات ويضمن عدم ظهور إشعارات المكالمات والرسائل الواردة على شاشة العرض، للحصول على عرض تقديمي دون انقطاع ولحماية خصوصية المستخدمين.

ومع حساب هواوي الموّحد، يمكنك الوصول إلى خدمات هواوي السحابية التي ستثري تجربتك وتكمل أيضًا هذه الميزات المستقبلية لنظام EMUI11. وتلعب التطبيقات دوراً مهماً مثل HUAWEI Health و HUAWEI Music و HUAWEI Video و HUAWEI Themes في تعزيز التجربة الشاملة وإبقائنا على اتصال بالعالم من حولنا.