أسفرت الجولات الرقابية على منافذ بيع منتجات الإنارة في مناطق المملكة كافة للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة، عن ضبط (59) منشأة مخالفة، نفذها كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وبينت الحملة أن عدد الجولات الرقابية التي نفذت 2482 جولة، فيما بلغ عدد المنتجات المضبوطة نحو 30371 منتجاً، وشملت المخالفات وجود منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، أو منتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة (أبيض وأسود)، أو منتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجودة البطاقة السعودية، أو منتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوعاً.