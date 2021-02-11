مع تزايد الاهتمام بالترفيه أثناء التنقل ومنصات بث الموسيقى التي أصبحت متاحة الآن بشكل أكبر من خلال العديد من الأجهزة والمنصات، شهد الطلب على الأجهزة الصوتية زيادة هائلة. بينما تتمتع سماعات الرأس وسماعات الأذن السلكية بمزاياها، إلا أن الاتجاه الجديد لسماعات الرأس حول العنق اللاسلكية أصبح شائعاً بشكل متزايد، خاصة بين الجمهور الأصغر سنًا ومُحبي الموضة. دخلت هواوي في هذا القطاع في وقت سابق من خلال سماعة HUAWEI FreeLace، لكنها عززت الآن الإصدار الجديد - Pro، وهي سماعة HUAWEI FreeLace Pro، التي تأتي بعمر بطارية طويلة المد وإلغاء ضوضاء ممتاز وحل اتصال ذكي، كل ذلك بسعر مناسب، لنلقي نظرة:

ستكون سماعة HUAWEI FreeLace Pro متاحة في المملكة العربية السعودية في متجر هواوي الرئيسي في مول الرياض بارك، ومتجر هواوي الإلكتروني، والعديد من متاجر التجزئة المعتمدة بدءاً من 18 فبراير بسعر 499 ريال بخيارات لونية وهي Dawn White و Graphite Black و Spruce Green.

عمر بطارية طويل الأمد

لطالما كان أحد الاهتمامات الرئيسية المتعلقة بالاتصال اللاسلكي لسماعات الأذن هو عمر البطارية. ومع ذلك، تشتهر هواوي بدفع حدود عمر البطارية عبر مجموعة أجهزتها. تتلقى سماعة HUAWEI FreeLace Pro نفس المعاملة، مع بطارية ليثيوم أيون بوليمر مدمجة بقوة 150 مللي أمبير في الساعة. بفضل هذه البطارية القوية والفعالة وشريحة Bluetooth ثنائية النواة منخفضة الطاقة، تدوم عملية شحن واحدة كاملة لمدة 24 ساعة كحد أقصى مع إيقاف إلغاء الضوضاء، مما يجعلها السماعات المثالية للاستخدام أثناء التنقل أو أثناء الركض اليومي. ومع ذلك، هذا لا يعني أن شحن زوج السماعات هذه سيستغرق وقتاً طويلاً، لأن عملية شحن لمدة 5 دقائق بسيطة يمكنها أن توفر طاقة لتشغيل الموسيقى لمدة تصل إلى 5 ساعات!

إلغاء الضوضاء المميز

مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى إلغاء الضوضاء بشكل مناسب، قامت هواوي بتركيب الميكروفونات المزدوجة في سماعة HUAWEI FreeLace Pro لإلغاء الضوضاء بشكل نشط. يعمل هذا الميكروفون المواجه للخارج مع ميكروفون التغذية المرتدة في سماعات الأذن لتحقيق إلغاء الضوضاء النشط المزدوج المناسب. بشكل أساسي، يلتقط ميكروفون واحد الضوضاء من الخارج، بينما يلتقط الآخر الضوضاء المتبقية في الأذن، والتي عند دمجها مع المحرك الديناميكي الكبير بحجم 14 ملم يسمح لسماعة HUAWEI FreeLace Pro بتوليد موجات صوتية لإلغاء الضوضاء بحد أقصى يصل حتى 40 ديسيبل.

إضافة إلى ذلك، تستخدم سماعة HUAWEI FreeLace Pro أيضًا ميكروفوناً ثلاثياً لإلغاء الضوضاء للحصول على تجربة اتصال أفضل. يستخدم هذا الإعداد ميكروفوناً واحدًا موجوداً في وحدة التحكم في سماعة الأذن واثنين آخرين مضمنين داخل سماعة الأذن لالتقاط صوت المستخدم بوضوح. تولد سماعات الأذن أيضاً موجات صوتية لتمكين إلغاء الضوضاء، مما يؤدي إلى تحسين الوضوح وأداء أفضل في إلغاء الضوضاء المحيطة واضطراب الرياح.

يُستكمل كل هذا بزوج من المحركات الديناميكية مقاس 14 مم، والتي تتيح اهتزازات أكثر حدة. مقترنًا بأنبوب جهير مخصص في الخلف، يتيح هذا الإعداد صوتاً عميقاً وجودة صوت عالية تصل إلى المعيار الذهبي لنطاق التردد مما يضمن تجربة صوتية أكثر ثراءً كاملة مشابها لجودة صوت الاستوديو.

اتصال ذكي

تشتهر هواوي بميزاتها التي تركز على المستهلك ومع سماعة HUAWEI FreeLace Pro، اتبعت العلامة التجارية نفس النمط مما يسهل الاتصال والتنقل. يضع التصميم قابس USB من النوع C في صندوق التحكم. يسمح هذا القابس بالاتصال المباشر بالأجهزة المزودة بمنفذ USB من النوع C. مع خاصية HUAWEI HiPair، كل ما يحتاجه المستخدمون هو توصيله بهاتف ذكي متوافق من هواوي لإكمال اقتران Bluetooth بنقرة واحدة فقط على نافذة مطالبة الاتصال. ميزة أخرى لهذه الخاصية هي أنه من خلال الحفاظ على سماعات الأذن المتصلة بمنفذ USB Type-C لأي جهاز، مثل الهاتف الذكي أو الحاسوب الشخصي أو الجهاز اللوحي، ستبدأ سماعة HUAWEI FreeLace Pro في الشحن، مما يلغي الحاجة إلى حمل شواحن منفصلة أو الكابلات.

هل أنت قلق من الاضطرار إلى تبديل الأجهزة وبدء عملية الاقتران مرة أخرى؟ بينما تجعل سماعة HUAWEI FreeLace Pro الأمر سهلاً بمجرد توصيلها، يتوفر للمستخدمين أيضاً خيار التبديل بين جهازين متصلين عن طريق الضغط مرتين على زر تشغيل السماعة. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين استخدام سماعة HUAWEI FreeLace Pro لمشاهدة فيلم على جهازهم اللوحي، ولكن يمكنهم التبديل إلى هواتفهم الذكية عندما يتلقون مكالمة بضغطة مزدوجة بسيطة.

ومن جانب آخر تعد سماعة HUAWEI FreeLace Pro خياراً رائعاً لمُحبي الألعاب، لا سيما بسبب وضع الألعاب بوقت انتقال منخفض – Low-Latency Gaming Mode. يستخدم هذا الوضع برنامج ترميز صوتي لاسلكي محسّن يمكّن سماعة HUAWEI FreeLace Pro من تقليل زمن انتقال الصوت في اللعبة إلى حد كبير يصل إلى 150 مللي ثانية. أفضل جزء هو أنه لا يتعين على المستخدمين تشغيلها، لأنه بمجرد فتح اللعبة، تكتشفها سماعات الأذن وستعمل السماعة تلقائياً على تمكين وضع اللعب.

تم أيضاً تضمين مفتاح مغناطيسي في الجزء الخلفي من كل سماعة أذن في سماعة HUAWEI FreeLace Pro. بفضل هذا، بمجرد توقف المستخدم عن استخدام سماعات الأذن، يمكنه ربط سماعتي أذن معاً ووضعهما بشكل أنيق على صدره. سيكتشف مستشعر Hall بعد ذلك ما إذا كانت سماعتا الأذن متصلتين، وبعد ذلك يتم إيقاف تشغيل السماعات تلقائياً للحفاظ على طاقة البطارية، ويستأنف الاتصال عند فصل سماعات الأذن عن بعضها البعض.

تصميم نابض بالحياة

اللمسات النهائية والمظهر الجميل تتصدر كل الخصائص القوية في سماعة HUAWEI FreeLace Pro. مع الأخذ في الاعتبار الجمهور العصري الذي سيستخدمها، تأتي سماعة HUAWEI FreeLace Pro بأربعة ألوان مذهلة ستلفت الأنظار بالتأكيد. يمكن للمستخدمين الاختيار بين Graphite Black، Dawn White، Spruce Green، كل لون يعد بمظهر رائع مع أي مجموعة ملابس. بصرف النظر عن الألوان، تستخدم سماعة HUAWEI FreeLace Pro أيضاً مواد فاخرة للتشطيب العام، مما يساهم أيضاً في ارتدائها المريح وخفة وزنها، وهي مثالية للارتداء طوال اليوم.

ماذا نعتقد؟

عندما يتعلق الأمر بسماعات الأذن حول الرقبة، فهناك الكثير من العوامل التي يجب مراعاتها. عمر البطارية وإلغاء الضوضاء والاتصال وحتى الارتداء المريح. تحقق سماعة HUAWEI FreeLace Pro كل هذه المواصفات مما يجعلها سماعة أذن بإلغاء الضوضاء لن يرغب المستخدمون في خلعها.

HUAWEI Scale 3

وبالتزامن مع ما سبق تطلق الميزان الجديد HUAWEI Scale 3، وهي طريقة ذكية لتتبع جميع قيم الجسم. يتيح لك هذا الميزان الذكي الحصول على فهم شامل لظروفك البدنية من خلال +10 مؤشرات للجسم. ويتضمن أيضاً ميزات مثل HUAWEI TruFit ™، وهو نموذج لتكوين الجسم تم تطويره بالتعاون بين معاهد Hefei للعلوم الفيزيائية والأكاديمية الصينية للعلوم وهواوي، إذ يتم توجيه كل قياس علمياً، ويمكن للبيانات الضخمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي توفير معلومات دقيقة لك لجسم ونمط حياة أكثر صحة. يدعم ميزان HUAWEI Scale 3 الاتصال بكل من Wi-Fi4 و Bluetooth لتجربة المزيد من الراحة.

سيتاح ميزان هواوي HUAWEI Scale 3 في المملكة العربية السعودية في متجر هواوي الرئيسي في مول الرياض بارك، ومتجر هواوي الإلكتروني، والعديد من متاجر التجزئة المعتمدة بدءاً من 18 فبراير بسعر 299 ريالاً باللون الأبيض.