حافظت السعودية على مركزها السادس في مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة لعام 2021 الصادر عن شركة «أجيليتي».وقالت الشركة في تقريرها، إن تصنيف السعودية في هذا المركز جاء بفضل قوة الأعمال فيها بالإضافة إلى البيئة التنظيمية، حيث احتلت المركز الـ7 في المؤشر الفرعي للفرص اللوجستية المحلية، والمركز الـ12 في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية، والمركز الـ3 في مؤشر أساسيات مزاولة الأعمال.ويقوم المؤشر، الذي يصدر هذا العام في نسخته السنوية الثانية عشرة، بتصنيف 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين.وأشارت الشركة إلى أن دول الخليج العربي توفر أفضل وأكثر بيئات العمل استقرارا في عالم الأسواق الناشئة، حيث تضمنت القائمة الإمارات في المركز الرابع وقطر في المركز التاسع، وحافظت الصين على المركز الأول في المؤشر، تلتها الهند ثم إندونيسيا.