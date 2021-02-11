دشنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مشروعاً مشتركاً جديداً مع شركة «إل ثري هاريس تكنولوجيز» L3Harris Technologies، أحد أكبر مصنعي أنظمة الطيران والدفاع في العالم، وذلك في مسعى إلى تسريع نمو أعمال شركة SAMI عبر تطوير أنظمة الاتصالات المتقدمة، وأجهزة الاستشعار، وأنظمة المهام المتكاملة التي تدعم القوات المسلحة والأمنية السعودية، وتأكيداً على التزامها بتطوير منظومةٍ متكاملةٍ للصناعات الدفاعية في المملكة من خلال الشراكات العالمية.ويأتي تأسيس المشروع المشترك، «سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز»، الذي يشمل إمكانات شركة «إل ثري هاريس تكنولوجيز» بالكامل، نتيجةً لاتفاقية المشروع المشترك التي وقعها رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI أحمد الخطيب، ونائب رئيس مجلس إدارة والرئيس ومدير عمليات شركة «إل ثري هاريس تكنولوجيز» كريستوفر كوباسيك، خلال فعاليات معرض باريس الجوي في يونيو 2019، في حين تم تسجيل المشروع المشترك رسمياً في أغسطس 2020، وهو يعمل الآن بكامل طاقته.ويركز نطاق المشروع المشترك على توطين منتجات «إل ثري هاريس» المتقدمة الخاصة بالاتصالات وأجهزة الاستشعار، إلا أنه سيتوسع ليشمل مسؤوليات المتعاقد الرئيسي الخاصة بأنظمة ومنصات المهام المتكاملة، والاستفادة من الشراكات الصناعية المحلية الراسخة، في حين يتطلع الطرفان إلى التعاون في عددٍ من المجالات الأخرى؛ مثل: برامج التدريب الفنية والمتخصصة في التشغيل والصيانة، ونقل الإنتاج والتقنية عبر برامج الأبحاث والتطوير .