وسّعت مجموعة لولو الرائدة في قطاع التجزئة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها نشاطها في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية من خلال الافتتاح التجريبي لمتجر الاكسبريس في جدة، حي الجامعة وبذلك تزيد من إجمالي متاجرها إلى 201 فرع عالميًا.

وكخطوة أولى، يُعتبر أول متجر للمجموعة بإدارة طاقم نسائي بالكامل إضافة إلى كونها مبادرة رائدة بين جميع أسواق هايبر ماركت التجارية في المملكة وتؤكد لولو التزامها بالتمكين الاقتصادي للمرأة السعودية بما يتماشى مع خطة رؤية 2030.

ويحتل المتجر موقعًا بالقرب من جامعة الملك عبد العزيز ويغطي مساحة تبلغ 37000 قدم مربع، ويُعد متجر الاكسبريس الـ20 بالمملكة العربية السعودية موطنًا لمجموعة واسعة من المصادر العالمية، مثل المنتجات الأساسية الغذائية والأطعمة الطازجة والصحة والجمال والمستلزمات المنزلية والكثير غيرها.

من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية شهيم محمد: نحن فخورون أن نعلن عن أول متجر بإدارة فريقنا النسائي، من المدير العام إلى أمينات الصناديق، مما يدل على جهودنا لتمكين المزيد من النساء السعوديات في القوى العاملة.

وأضاف: في الوقت الحالي، نقوم بتوظيف 3000 مواطن سعودي إضافة إلى 800 امرأة في جميع متاجر السوبر ماركت في أنحاء المملكة بمناصب مختلفة، وهدفنا هو تشجيع المزيد من النساء في مؤسستنا على ضمان المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية.

من جانبها، قالت المديرة العامة للمتجر الجديد مها القرني: أنا سعيدة جدا لكوني جزءا من أول متجر لمجموعة لولو من إدارة نسائية بشكل كامل، كما أنه لشرف عظيم لي أن أمثل المجتمع النسائي السعودي اللاتي يدعمن تقدم الأنشطة الاقتصادية للدولة ويهدفن إلى مشاركة مهاراتهن وتقديم مساهمة أكبر للمجتمع.

موقع المتجر على خرائط قوقل: https://maps.app.goo.gl/Q9WwGZoNcQSFm2Fo6