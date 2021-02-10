ارتفعت أرباح «الأهلي التجاري»، والذي يعتبر أكبر بنك سعودي من حيث الموجودات إلى 11.44 مليار ريال بنهاية عام 2020، مقارنة بأرباح 11.40 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019، وبين البنك أن ارتفاع الأرباح العام الماضي يعود إلى زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.3%، لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، والدخل من رسوم خدمات مصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية، وارتفاع في دخل الاستثمارات.وأوضح البنك أن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 79.410 مليون ريال، مقابل 68.443 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 16.02%.وبلغ صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة خلال الفترة الحالية 1.951 مليون ريال سعودي، مقابل 1.420 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 37%.