كّرم مركز حوكمة الشركات في جامعة الفيصل، بنك الجزيرة للسنة الثانية على التوالي بعد إعلان فوزه بجائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات لمؤسسات القطاع المالي المتداولة في السوق المالية السعودية، وذلك في المؤتمر العالمي الثاني لحوكمة الشركات، الذي عقد في مدينة الرياض. وقد استلم الجائزة التكريمية نائب الأمين العام لمجلس الإدارة سلطان القحطاني نيابة عن بنك الجزيرة.

يذكر أنه تم اختيار بنك الجزيرة من بين أفضل 5 شركات أداءً في مؤشر حوكمة الشركات (CGI ) للقطاع المالي في السوق المالية السعودية (تداول) وذلك بناءً على ما أصدره مركز حوكمة الشركات التابع لجامعة الفيصل لنتائج التقييمات السنوية في التصنيف CGI لجميع الشركات المدرجة في المملكة بما في ذلك أكبر 5 شركات في القطاعات المالية، ويعتبر هذا التصنيف المتقدم في مؤشر حوكمة الشركات التزاماً من بنك الجزيرة بمعايير الحوكمة وكافة الأنظمة والمعايير المطلوبة.