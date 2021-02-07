كجزء من برنامجها لدعم المزارعين المحليين في انحاء المملكة، أطلقت لولو رائدة تجارة التجزئة في المنطقة آخر مبادراتها «من أرضنا» وعلى امتداد أسبوع سيتم تسليط الضوء على المنتجات المحلية مع التركيز على المنتجات العضوية وغير الكيميائية. وتم إطلاق الحملة من قبل مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض المهندس فهد الحمزي، بحضور المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية شهيم محمد، والممثلين الرسميين، من خلال افتتاح رقمي.

من جانبه، قال المهندس فهد الحمزي: نحن نشيد بهذا الجهد الذي تقدمه «لولو» بمثل هذه المبادرة لدعم المزارعين المحليين. هذه واحدة من أهداف الوزارة لترويج المنتجات المحلية، نشكر «لولو» لجعل هذا الأمر ممكناً. ونتطلع للمزيد من العمل والتعاون معهم في المستقبل.

وفي كل عام تروج «لولو» لأكثر من 25.000 طن من المنتجات الزراعية المحلية من الخضار والفواكه في جميع فروعها حول المملكة. من الطماطم حتى البصل، البطاطس، الخيار، الفلفل، البطيخ، الورقيات والمنتجات الخضراء، إضافة لأكثر من 8500 طن من اللحوم المحلية والدواجن المجمدة والطازجة و5500 طن من الأسماك المحلية.

وكجزء من ترويج المطبخ المحلي والأطباق الشعبية أطلقت «لولو» مبادرة جديدة تحت اسم «مطبخنا سعودي» إذ يتم إعداد هذه الأطباق من قبل الشيف السعوديين الرجال والنساء المنضمين لفريق «لولو» حديثاً، وسيعرضون الأطباق الشعبية لإعطاء المستهلكين فرصة اكتشاف الطعم السعودية الأصيل.

من جهته قال شهيم محمد: نحن نرى أن هناك فرصة سانحة كبائع تجزئة للمساعدة في توفير الغذاء من خلال إنشاء علاقة قوية مبنية على الثقة مع المزارعين. وكجزء من إعطاء فرصة للمزارعين المحليين لإيجاد منصة جديدة لترويج منتجاتهم، وستساعد هذه المبادرة على تثقيف عملائنا وتوجيههم باستخدام المنتجات عالية الجودة والعديد من الخيارات المتوفرة من المزارع.

وتطلب إدارة «لولو» من جميع العملاء تحميل تطبيق «توكلنا» للحماية خلال زيارتهم للهايبر، مؤكدة التزامها باتباع كافة بروتوكولات الحماية من فايروس كورونا خلال العروض والخصومات. من خلال التذكير بالتعقيم المتكرر وإبقاء مسافة اجتماعية.

وسيكون العرض متوفرا في جميع الفروع من تاريخ 3 فبراير حتى 9 فبراير في جميع فروع «لولو» في السعودية، وفي المتجر الإلكتروني http://www.luluhypermarket.com/en-sa