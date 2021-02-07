أعلنت دار فان كليف أند آربلز عن افتتاح معرض مؤقت فريد من نوعه للاحتفال بلحظات ألامبرا الرمزية، وذلك في مول سنتريا الرياض، المملكة العربية السعودية، من 5 إلى 25 فبراير الجاري. وتسعى هذه التجربة الغامرة إلى تعزيز أناقة حلية ألامبرا السرمدية، حيث ستكون الأولى من نوعها في المملكة تقدّم الدار من خلالها قصة المجموعة الساحرة إضافة إلى أحدث إبداعاتها.

يعبر المعرض الموقّت، الذي شيّد بالقرب من بوتيك فان كليف أند آربلز في مول سنتريا، عن قيم مجموعة ألامبرا في أربعة أجزاء منفصلة. فالأول يسلّط الضوء على الخاصة السرمدية للمجموعة مع تصاميم تاريخية لأولى إبداعات ألامبرا والتي تعود إلى العام 1968. أما الجزء الثاني فيضم مصدر إلهام المجموعة ولا سيما البرسيم رباعي الأوراق، مع إبداعات معروضة وتشكيلات ملبوسة استعانت برمز الحظ. وفي هذه المساحة، سيقوم فنان الأوريغامي بعرض ومشاركة رموز الحظ مع الزائرين. في القسم الثالث من المعرض المخصص للبراعة، سيتم الكشف عن المواد الطبيعية والثمينة والتي يتم اختيارها وفقاً لمعايير صارمة وتعزز المهارة الحرفية المتفوقة التي تشتهر بها دار فان كليف أند آربلز. وأخيراً، سيضم المعرض إبداعات معاصرة مثل عقود ماجيك ألامبرا الطويلة وخاتم من الذهب بتقنية غيوشيه وساعة مجوهرات.

في هذا السياق، قال المدير التنفيذي لفان كليف أند آربلز الشرق الأوسط والهند أليساندرو مافي: «لا شك أن مجموعة ألامبرا هي تكريم مرح للحظ وتعبير مثالي لأسلوب الدار السرمدي. وهذا العام يشكّل محطة مهمة بالنسبة إلى دار فان كليف أند آربلز في المملكة العربية السعودية، إذ نقدّم للعملاء تجربة ساحرة يكتشفون من خلالها عقوداً من البراعة والتراث الغني للدار مع إبداعات ألامبرا. ونرحّب بالجميع في هذا المعرض وفي بوتيك مول سنتريا لاكتشاف مختلف التصاميم الخاصة بهذه المجموعة».