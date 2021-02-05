لامست أسعار نفط «برنت» خلال تداولاتها (الخميس) الماضي مستويات 59 دولاراً للبرميل، لتقترب من مستويات 60 دولاراً، تزامناً مع تماسك «أوبك بلس» بسياسة خفض الإنتاج والذي تقوده السعودية، بتعديل إنتاجها طوعياً ما ساهم في خفض الإنتاج، إضافة إلى تقلص مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة لأدنى مستوى له منذ شهر مارس لعام 2020.وأظهر تقرير حديث، عن استقرار إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مع زيادة قوية للواردات الأمريكية من الخام، وأظهرت البيانات، استقرار إنتاج الولايات المتحدة من النفط عند 10.9 مليون برميل يومياً في آخر أسبوع من شهر يناير الماضي.وربحت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» في أعلى مستوياته خلال تداولاته (الخميس الماضي) قرابة 51 سنتاً بنسبة 0.9% مقارباً من مستويات 59 دولاراً، لتلامس أعلى مستوياتها في أكثر من عام كامل.أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس ارتفعت 53 سنتاً بنسبة 1%، عند مستوى 56.22 دولار للبرميل.