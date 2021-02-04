وقع بنك البلاد اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بمركز دعم المنشآت بواجهة الرياض لتقديم برامج تمويلية متنوعة ومبتكرة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساندتهم في إنجاح هذه المشاريع لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بكافة القطاعات التجارية والصناعية.

ووقع من جانب بنك البلاد الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالعزيز العنيزان، ومن جانب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد محافظ الهيئة وبحضور عدد من التنفيذيين من بنك البلاد و «منشآت».

وأكد الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالعزيز العنيزان لبنك البلاد خلال توقيع الاتفاقية بقوله: «نسعد اليوم في بنك البلاد كوننا أحد الشركاء الداعمين الرئيسين للنمو الاقتصادي في رؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بتقديم حزمة متكاملة تحتوي على برامج تمويلية واسعة الخيارات متوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية بالبنك وتقديم مجموعة ورش عمل لعملائنا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.»

وأضاف العنيزان:«نسعد اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» للتعاون في تقديم حلول متكاملة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع بمختلف شرائحهم لتحقيق طموحاتهم وتعزيز دورهم لخلق بيئة اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة».