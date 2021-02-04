قبل أقل من مرور 48 ساعة على توقعات بنك «غولدمان ساكس» بقرب صعود أسعار النفط إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد، بحلول شهر يوليو القادم، فاجأت أسعار النفط الأسواق بارتفاعها لمستوى 60 دولاراً، اليوم (الخميس)، وذلك بعد أن تمسك تحالف «أوبك+» الذي يضم منتجين كباراً بسياسة خفض الإنتاج، في وقت هبطت فيه مخزونات الخام في الولايات المتحدة لأدنى مستوياتها منذ مارس من العام الماضي.



وربحت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» نحو 51 سنتاً أو ما يعادل 0.9 % إلى 58.97 دولار للبرميل، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ 21 فبراير 2020 في أعقاب قرار «أوبك+».



كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 53 سنتاً أو ما يعادل 1% إلى مستوى 56.22 دولار للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوى تسوية في عام خلال تعاملات أمس الأربعاء.



وبحسب خبراء في قطاع نفط، فإن أسعار النفط ترتفع أكثر الآن نظراً لأن أوبك+ أعطت مؤشرات لأسواق الطاقة بأنها عازمة على تسريع إعادة موازنة السوق من دون تأخير. وحافظت «أوبك+» على سياستها الخاصة بإنتاج النفط من دون تغيير، مع نظرة متفائلة حيال الطلب على الخام في العام الحالي.



وأوضح البيان الصادر بعد اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لـ«أوبك+»، أن هناك تفاؤلاً حيال تحقيق تعافٍ لأسعار النفط في 2021.



وجاء في البيان: «بينما ستظل الآفاق الاقتصادية والطلب على النفط غير مؤكدة في الأشهر القادمة، فإن التوزيع التدريجي للقاحات حول العالم هو عامل إيجابي لبقية العام؛ ما يعزز الاقتصاد العالمي والطلب على النفط». في الوقت نفسه، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن يعود إجمالي استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة «إلى حد كبير» لمستويات ما قبل وباء كورونا بحلول عام 2025.



وأشارت إلى أن التوقعات بشأن تعافي قطاع الطاقة تعتمد بشكل كبير على وتيرة التعافي الاقتصادي الأمريكي.



وكشفت البيانات، استقرار إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مع زيادة قوية للواردات الأمريكية من الخام.



وأظهرت البيانات استقرار إنتاج الولايات المتحدة من النفط عند 10.900 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 29 يناير الماضي، مقارنة مع المستوى نفسه في الأسبوع السابق له. وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط بنحو 1.44 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 6.50 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق له.



كما زادت صادرات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بنحو 128 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 3.48 مليون برميل يومياً، مقارنة بالأسبوع السابق له.



وبالنسبة للمخزونات الأمريكية من الخام، فقد تراجعت بنحو مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى أنها سوف تهبط بمقدار 600 ألف برميل.