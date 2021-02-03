أعلن عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي أن المصرف حقق أرباحاً صافية بعد الزكاة لعام 2020م بلغت 10,596 مليون ريال، مقارنة مع أرباح بلغت 10,159 مليون ريال للعام السابق 2019م وبزيادة بلغت 4.3%.

وأوضح الراجحي أن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2020م مقارنة بالفترة المالية السنوية المنتهية في 31/12/2019م أظهرت أن إجمالي دخل العمليات بلغ 20,721 مليون ريال مقابل 19,484 مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 6.3%، في حين بلغ صافي إيرادات التمويل والاستثمار 16,913 مليون ريال مقابل 16,428 مليون ريال للعام المالي السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 3%، وبلغت إيرادات الخدمات المصرفية 2,660 مليون ريال مقابل 1,987 مليون ريال في عام 2019م وبنسبة زيادة بلغت 34%. وأضاف الراجحي أن المصرف تدعيماً لسياسته المالية المتحفظة ولتجنب أية آثار محتملة لجائحة كورونا قد قام بتجنيب مخصصات مالية بأكثر من 22% عن العام المالي السابق وهو ما انعكس بشكل إيجابي على قوة المركز المالي للمصرف، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة أكثر من 305%.

وأفاد الراجحي أن المصرف واصل تنمية موارده الاستثمارية والمصرفية على حد سواء حيث بلغ إجمالي دخل العمليات للربع الرابع 5,794 مليون ريال مقابل 5,003 ملايين ريال للربع المماثل من العام المالي السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 15.8% في حين بلغ صافي إيرادات التمويل والاستثمار 4,638 مليون ريال مقابل 4,259 مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 9%، وبلغت إيرادات الخدمات المصرفية 864 مليون ريال مقارنة بـ 456 مليون ريال في عام 2019 وبنسبة ارتفاع بلغت 89%، وذلك نتيجة ارتفاع أنشطة الوساطة والتداول في الأسهم. هذا وبلغت الأرباح الصافية بعد خصم الزكاة للربع الرابع 3,121 مليون ريال في مقابل 2,318 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي 2019م وبنسبة ارتفاع قدرها 35%.

وأوضح الراجحي أن حقوق المساهمين ارتفعت لتصل إلى 58 مليار ريال في مقابل 51 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 13.5% وارتفع إجمالي الموجودات إلى 469 مليار ريال في مقابل 384 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 22.1%، في حين بلغت الأصول التمويلية للمصرف 316 مليار ريال ونسبة ارتفاع بلغت 26.4%. كما بلغت أرصدة العملاء 383 مليار ريال في مقابل 312 مليار ريال بنسبة ارتفاع 22.5%. هذا وقد حقق المصرف عائداً على معدل الموجودات بلغ 2.6%، في حين بلغ العائد على معدل حقوق المساهمين 20%، وبلغ ربح السهم الواحد 4.24 ريال

وأفاد الراجحي أن المصرف حافظ على التصنيف الائتماني الممنوح من قبل أكبر منظمات التصنيف العالمية، حيث حصل على تصنيف A1 من Moody’s وA- من Fitch

واستعرض الراجحي بعض أهم إنجازات المصرف خلال العام الماضي حيث تم بنجاح تأمين وتكوين وتوزيع كل التقنيات المطلوبة ليتحول المصرف إلى نموذج استمرارية الأعمال عند الطوارئ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مبانيه وفروعه، وحرص على حماية منسوبيه وعملائه ودعم الجهود الحكومية في هذا المجال، كما ساهم المصرف في جميع المبادرات التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتخفيف الأضرار على الأفراد والمؤسسات خصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية شهد العام المنصرم افتتاح وتشغيل مركز التميز للتوحد الذي ساهم فيه المصرف بمبلغ 44 مليون ريال، كما تم الانتهاء من تسليم 222 وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجاً بقيمة 40 مليون ريال عبر مبادرة جود الإسكان، إضافة الى دعم برامج وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للقضاء على جائحة كورونا بمبلغ 49,614 مليون ريال توزعت على 3 مبادرات رئيسية.

وأضاف الراجحي أن المصرف واصل تنفيذ المبادرات التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 حيث تم زيادة تمكين المرأة وبلغت نسبة السيدات في المصرف 16% من أجمالي الموظفين، إضافة إلى زيادة دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيت نمت محفظة التمويل الخاصة بهذا القطاع بنسبة %49 ، كما استمر التوسع في التمويل العقاري لتحقيق هدف زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن لتحقق محفظة التمويل العقاري ارتفاعاً بنسبة 92%.

وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية وزيادة التطوع تجاوز المصرف خلال العام 2020 المستهدف التطوعي خلال 5 سنوات حيث بلغ عدد المتطوعين من الرجال والسيدات خلال 5 سنوات (2016 – 2020) 10,954 متطوع ومتطوعة وبلغ عدد الساعات التطوعية خلال الفترة نفسها 50,890 ساعة تطوعية، كما تم وضع أهداف أكبر للسنوات الخمس المقبلة.

وقدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لعملاء المصرف الكرام لثقتهم الدائمة في منتجات وخدمات المصرف، وتفاعلهم الإيجابي مع التطورات المصرفية الرقمية التي نفذها المصرف ضمن استراتيجية «مصرف المستقبل» التي تبناها المصرف وخطا فيها خطوات تنفيذية لافتة، كما أثنى على موظفي وموظفات المصرف لجهودهم في تحقيق هذه النتائج.