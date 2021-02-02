احتفلت إدارة فندق ماريوت الرياض بإطلاق حملة «لأننا نهتم»، بحضور العديد من المدعوين من الشركات والقطاع الحكومي على مدار ثلاثة أيام، ابتداء من يوم (الاثنين) 18 يناير وحتى يوم (الأربعاء) 20 يناير الجاري، بهدف تقديم وإظهار مدى رعاية فندق ماريوت الرياض لجميع ضيوفهم، إذ عرض الفندق بروتوكول النظافة والسلامة الذي يضمن سلامة الضيوف والمنتسبين.

وقد حظي الضيوف بفرصة تناول الطعام الفاخر والاستمتاع بالموسيقى. وأعرب شركاء الفندق عن تقديرهم لأسلوب العمل الفندقي الاحترافي وفن الاستضافة الذي يحظى بتقدير كبير.

كما تهدف حملة «لأننا نهتم» إلى منح المزيد من تجربة الرفاهية والسلامة في جميع المرافق ووسائل الراحة، التي يمكن أن يقدمها الفندق من خلال ثلاثة منافذ شهية رائعة في الفندق، والتي ستغير تجربة تناول الطعام الخاصة بك: ويأتي في مقدمتها مطعم Mosaic Mediterranean الذي يقدم مطعماً على طراز البوفيه، ويتميز بأجواء أسرية رائعة ومجموعة من الأطباق اللذيذة.

ويعتبر المنفذ الشهي الثاني هو مطعم Terrace Grill الذي يعد أحد أفضل مطاعم شرائح اللحم في مدينة الرياض، بينما يمثل مقهى Atrium الذي يقع في اللوبي الهادئ هو المنفذ الثالث لتجربة فندقية رائعة.

ويوفر فندق ماريوت الرياض 418 غرفة ضيوف فاخرة مع مركز مؤتمرات مثالي للاجتماعات والمناسبات وحفلات الزفاف، حيث توجد هناك 20 مساحة اجتماعات متنوعة يمكن الوصول إليها، والتي يمكن أن تمنحك تجربة إعداد التكنولوجيا الجديدة للاجتماعات الفعلية والافتراضية.

يقول مدير المبيعات والتسويق في فندق ماريوت الرياض أيمن أبودية: «بعد وقوع حدث غير مسبوق العام الماضي لنا جميعاً، فتحنا في فندق ماريوت الرياض أبوابه على نطاق واسع، ونكثف جهودنا لخدمة وحماية ضيوفنا وحمايتهم منذ لحظة الوصول إلى أبوابنا، فمن خلال حملة «لأننا نهتم»، يعمل فندق ماريوت الرياض على أعلى مستوى وفق بروتوكول السلامة العالمية لضمان تطبيق أحدث الإرشادات بشأن النظافة والتنظيف، فقد تم تصميم تدابير الصحة والسلامة لمعالجة مجموعة واسعة من الفايروسات تشمل كل شيء، بدءاً من نظافة غسل اليدين ومواصفات منتجات التنظيف إلى إجراءات تنظيف غرف النزلاء والأماكن المشتركة.