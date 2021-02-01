أعلنت لجنة مجلس رؤساء مجالس إدارة البنوك السعودية، إعادة تشكيل لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، وتعيين الرئيس التنفيذي لبنك الرياض رئيسا للجنة.

وسيتولى الرئيس التنفيذي لبنك الرياض الإشراف على تنفيذ التوجهات الإستراتيجية للجنة، وقيادة فريق العمل وتعزيز الأداء وتحقيق الأهداف والتطلعات، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي.

كما أعلنت اللجنة تكليف خالد بن وليد الخضير، أمينا عاما للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية. ويشغل الخضير حاليا منصب الرئيس الأول لإثراء تجربة العملاء في بنك الرياض، وهو عضو في مجلس إدارة منتدى الاقتصاد العالمي تحت شعار الجمعية العالمية لتنمية المجتمع (GSC).

وترتكز الاستراتيجية الجديدة للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية على 8 محاور رئيسة وهي: «الثقافة المالية، الوعي المالي، القيمة المضافة، الصيرفة الإسلامية، الفنتك، المسؤولية الاجتماعية، الادخار، الخطاب الإعلامي». وتهدف إلى نشر الثقافة المالية لدى كافة أفراد المجتمع بمختلف شرائحه ورفع نسبة الوعي ماليا من خلال التعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية والقضايا والمستجدات ذات العلاقة بالنشاط المصرفي على المستوى المحلي والعالمي.

كما تهدف إلى تسليط الضوء على مبادرات البنوك السعودية ودورها الكبير في الاستدامة، والاستقرار المالي والاقتصادي ومساهماتها في تحقيق رؤية السعودية 2030، مع التأكيد المتواصل على أن المملكة إحدى أبرز الدول في منطقة الشرق الأوسط التي تحرص على تطوير قطاعها المالي ليصبح مركزا عالميا للتقنيات المالية.

وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها اليوم (الإثنين) الموافق 1 فبراير 2021، بحضور رئيس اللجنة الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، وأعضاء اللجنة؛ الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي، الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني، الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري، بحضور الأمين العام المكلف.