- تضيف فولكس واجن مستوى جديداً من ديناميكية الأداء إلى قطاع سيارات SUV المدمجة متعددة الاستخدامات بطرح سيارة T-Roc الجديدة كلياً، التي تتميز بالحضور الجريء والتصميم الجذاب.

- تنضم سيارة T-Roc إلى مجموعة سيارات SUV من فولكس واجن التي تشمل طوارق وتيرامونت وتيغوان، لتكون أكثر سيارة SUV مدمجة.

- تأتي السيارة مجهزة بمحرك توربو رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصانا، وهو أعلى محرك في فئتها.

- ستصل سيارة T-Roc إلى السوق السعودي في نهاية الربع الأول من هذا العام.

تضيف فولكس واجن مستوى جديداً من ديناميكية الأداء إلى قطاع سيارات SUV المدمجة بطرح سيارة T-Roc الجديدة كلياً. وباعتبارها أول سيارة رياضية مدمجة متعددة الاستخدامات من فولكس واجن، تتميز سيارة T-Roc بالأناقة والأداء العملي والطابع المتميز، كما تضع معياراً جديداً لقطاع سيارات SUV المتطور. وتعبر السيارة عن لغة التصميم الجديدة الحالية الخاصة بفولكس واجن، حيث تم تزويدها بواحد من أقوى المحركات في فئتها، مع العديد من التجهيزات، وتوفر أعلى مستويات الديناميكية لتعزيز متعة القيادة. وستصل سيارة T-Roc إلى السعودي اعتباراً من مارس/أبريل 2021.

تمثل سيارة T-Roc طراز 2021 الجديدة كلياً أحدث طراز في مجموعة سيارات SUV من فولكس واجن. وتتميز سيارة T-Roc الجديدة بتصميم جديد جذاب وتقنيات متطورة لمجموعة الحركة وأنظمة أمان فائقة. وتهدف الشركة إلى تلبية متطلبات مستخدمي سيارات SUV المدمجة في الشرق الأوسط من خلال توفير تقنية TSI المتطورة من فولكس واجن، التي تقدم مزيجاً من الأداء الفائق والسعر المناسب. وتسعى الشركة إلى إحداث تغيير جذري في فئة سيارات SUV المدمجة من خلال توفير محرك فائق الأداء، مع تصميم جريء فريد في الداخل والخارج، يتضمن مجموعة متنوعة من ألوان السقف المتباينة وتجهيزات المقصورة الملونة، وجميع التقنيات المتطورة التي تحتاجها للحصول على أداء فائق لا مثيل له.

يتبع تصميم سيارة T-Roc السمات الأصيلة لتصاميم فولكس واجن الجريئة لسيارات SUV، التي تشبه سيارتي تيغوان وطوارق. وتم تطوير تصميم الهيكل الخارجي لسيارة T-Roc كلياً باستخدام العديد من التجهيزات الجديدة من فولكس واجن، حيث تتميز بمصابيح هالوجين أمامية ومصابيح خلفية بتقنية LED ومصابيح الإضاءة النهارية المتحركة بتقنية LED على شكل حرف U، مع سقف بلون متباين وفتحة سقف بانورامية. وتحظى السيارة بتصميم متطور مميز للغاية، ولكنه متوافق مع تصاميم عائلة طرازات فولكس واجن.

تتضمن المقصورة ركن قيادة جديدا يشتمل على العديد من التقنيات الرقمية المتطورة، مع إمكانات اتصال فائقة، إلى جانب شاشة نظام المعلومات والترفيه الكبيرة التي تعمل باللمس. وتتميز التقنيات المتطورة بسهولة الاستخدام، وتتضمن الشاحن اللاسلكي والراديو الرقمي DAB+ ونظام صوت Beats بقوة 300 وات مع مضخم صوتي ونظام الملاحة Discover Media Navigation، من أجل تعزيز متعة القيادة.

وتحدث المدير العام لعلامة فولكس واجن في شركة ساماكو السيارات بالسعودية محمد موسى قائلا: "نطرح سيارة T-Roc الجديدة للعملاء الذين يريدون اقتناء سيارات SUV مدمجة متميزة من حيث التصميم الجرئ والفريد من الداخل والتصميم الرياضي الانسيابي من الخارج والمزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا المتقدمة التي تمنح العميل متعة الأداء الذي لامثيل له".

وأضاف: "نحن على يقين من أن سيارة T-Roc ستضيف قيمة كبيرة إلى مجموعة سياراتنا لأنها تتميز بسمات سيارات فولكس واجن الأصيلة، التي تشمل التصميم الجذاب وأنظمة السلامة والتقنيات المتطورة والجودة العالية. وستصبح هذه السيارة أيضاً الطراز الأساسي من علامتنا التجارية، حيث ستوفر للعملاء خياراً رائعاً بين سيارات SUV المدمجة يتضمن جميع المتطلبات الفنية الحديثة التي يتوقعها عملاؤنا الشباب من محبي التقنيات الحديثة. نتطلع إلى طرح هذه السيارة في الأسواق واستكمال مجموعة سياراتنا من فئةSUV لتصبح مجموعة متكاملة بدءاً من السيارة المدمجة وصولاً إلى السيارة الأكبر تيرامونت، والسيارة الرائدة ضمن المجموعة، سيارة طوارق".

وسيتم نشر مزيد من التفاصيل عن سيارة T-Roc من فولكس واجن خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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* تختلف الأسعار حسب التجهيزات والمواصفات ابتداء من 84.000 ريال سعودي.