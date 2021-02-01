أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارا وزاريا يقضي بقصر مهن ووظائف خدمة العملاء للعاملين عن بعد على السعوديين، سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية في بيان لها اليوم (الاثنين) أن هذا القرار جاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أسهمت في دعم وحصر الشركات العاملة في القطاع الخاص والمستفيدة من القرار.

وبحسب ما جاء في القرار الوزاري، فإنه يشمل كذلك عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها أصحاب الأعمال تقديم العمل «عن بعد».

ويستهدف القرار جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء «عن بعد»، سواء عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني أو وسائل المحادثة أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها.

ويهدف هذا القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وستقدم الوزارة وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عدة برامج للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء، حيث يقدم الصندوق عدة برامج للتدريب من خلال قنوات التدريب والدعم، مثل «تمهير، دروب، صيفي، أكاديمية هدف للقيادة، البوابة السعودية للموارد البشرية».