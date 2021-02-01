ارتفعت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية (الوافدين)، بنسبة 16.1% خلال شهر ديسمبر 2020، لتصل إلى 13.42 مليار ريال (3.58 مليار دولار)، مقارنة بنحو 11.56 مليار ريال (3.08 مليار دولار) في 2019، وذلك وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).وعلى أساس شهري، ارتفعت تحويلات الوافدين في ديسمبر الماضي بنسبة 4.34% مقارنة بنحو 12.86 مليار ريال (3.43 مليار دولار) في نوفمبر 2020.وسجلت تحويلات الوافدين خلال ديسمبر أعلى مستوى في نحو 5 أشهر، منذ شهر يوليو 2020، البالغة فيه 15.213 مليار ريال (4.06 مليار دولار).وخلال الربع الرابع من العام الماضي، بلغت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية نحو 39.45 مليار ريال (10.52 مليار دولار)، مقارنة بنحو 32.51 مليار ريال (8.67 مليار دولار) في الربع المماثل من 2019، بارتفاع نسبته 21.35%.فيما انخفضت التحويلات خلال الربع الرابع من 2020 بنسبة 3.3% عند المقارنة مع قيمتها البالغة 40.8 مليار ريال (10.88 مليار دولار) في الربع الثالث من 2020.في الوقت ذاته، ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية بنسبة 19.25% خلال العام 2020، لتصل إلى 149.69 مليار ريال (39.92 مليار دولار)، مقارنة بنحو 125.53 مليار ريال (33.47 مليار دولار) خلال العام 2019.وسجلت قيمة التحويلات خلال العام الماضي، أعلى قيمة لها منذ 2016 ما يعادل نحو 4 سنوات.وكانت التحويلات قد تراجعت خلال العامين الماضيين على التوالي من 151.9 مليار ريال (40.5 مليار دولار) في 2016 إلى 141.6 مليار ريال (37.8 مليار دولار) في 2017، إلى 136.4 مليار ريال (36.4 مليار دولار) في العام 2018، ثم إلى 125.53 مليار ريال (33.5 مليار دولار) في العام 2019.