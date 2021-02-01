كشفت وزارة المالية عن صرفها كافة مستحقات القطاعين «العام والخاص» للعام الماضي 2020، إذ أوضحت الوزارة في تقرير حديث لها أن عدد أوامر الدفع المستلمة خلال العام الماضي بلغت قرابة 1.036 مليون أمر دفع من القطاعين العام والخاص، وتم سدادها جميعاً، وأوضح التقرير أن مطالبات القطاع العام بلغت 764.62 مليار ريال، فيما بلغت مطالبات القطاع الخاص 251.77 مليار ريال، ليصل إجمالي مطالبات القطاعين 1.016 تريليون ريال.وبين التقرير أنه تم صرف 183.77 مليار ريال من الأوامر خلال 15 يوماً فقط تعادل نسبتها 73% من إجمالي الأوامر، وتم صرف 49.16 مليار ريال خلال فترة تتراوح بين 16 - 30 يوماً وتعادل نسبة المطالبات المصروفة خلال تلك الفترة 19% من إجمالي المطالبات، أما المبالغ التي تم صرفها خلال فترة تتراوح بين 31 - 45 يوماً بلغت نسبتها 7% وقيمة المبالغ المصروفة في تلك الفترة 16.01 مليار ريال، فيما تم صرف مبالغ بعد مرور 45 يوماً من المطالبة تمثل قيمتها 2.84 مليار ريال وتعادل نسبة تلك المبالغ 1% من إجمالي المطالبات، وتم التأخر في صرفها بسبب إيقافها بموجب أحكام قضائية أو محجوزات بقرارات نظامية.