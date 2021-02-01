أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي بنهاية تداولاته أمس (الأحد) منخفضا 104 نقاط بنسبة تراجع 1.19% ليغلق عند مستوى 8703 نقاط، نتج عنها تراجع أسهم 162 شركة مدرجة، فيما ارتفعت أسهم 33 شركة أخرى، فيما حافظت 8 شركات على مستوياتها السابقة دون تغيير.وبلغت قيمة التداولات لمؤشر السوق الرئيسي 9.73 مليار ريال، توزعت على 251.18 مليون سهم، وتراجعت القيمة السوقية للأسهم إلى 9.089 تريليون ريال.وشهدت 5 شركات تداولات على أكثر من نصف أسهمها الحرة، إذ شهدت شركة الكثيري تداول 122% من أسهمها الحرة، بمعدل تداول السهم الحر أكثر من مرة، فيما تم تداول أسهم شركات «الواحة، الفخارية، العمران، باعظيم» بنسب تراوح بين 50 و100%.