كشفت مجموعة صافولا، إحدى الشركات الاستثمارية الإستراتيجية القابضة والرائدة في قطاعَيْ الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية الأولية للعام 2020 (فترة الـ12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2020)، بارتفاع صافي أرباحها ليصل إلى 910.8 مليون ريال مقارنة بـ475.6 مليون ريال عن العام السابق، بزيادة بلغت نسبتها 91.5%، كما أعلنت المجموعة عن مبيعاتها للعام 2020 التي بلغت 21.7 مليار ريال مقابل 21.4 مليار ريال للعام السابق 2019 (بزيادة بلغت نسبتها 1.4%).وتعود أسباب هذه الزيادة في صافي الأرباح بشكل رئيس إلى ارتفاع إجمالي الربح بسبب ارتفاع المبيعات وهوامش الربحية، وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، إضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية وصافي التكاليف التمويلية.وجاءت الزيادة في صافي الربح للفترة على الرغم من ارتفاع تكاليف الزكاة وضريبة الدخل، وانخفاض مخصص عكس الزكاة وضريبة الدخل المتعلق بتقييمات السنوات السابقة للشركات التابعة الذي تم تسجيله العام الماضي.