كشفت مجموعة صافولا إحدى الشركات الاستثمارية الإستراتيجية القابضة والرائدة في قطاعَيْ الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية الأولية للعام 2020 (فترة الـ12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2020)، حيث ارتفع صافي أرباحها ليصل إلى 910.8 مليون ريال مقارنة بـ475.6 مليون ريال عن العام السابق، أي بزيادة بلغت نسبتها 91.5%، كما أعلنت المجموعة عن مبيعاتها للعام 2020 التي بلغت 21.7 مليار ريال مقابل 21.4 مليار ريال للعام السابق 2019 (بزيادة بلغت نسبتها 1.4%).

وتعود أسباب هذه الزيادة في صافي الأرباح بشكل رئيس إلى ارتفاع إجمالي الربح بسبب ارتفاع المبيعات وهوامش الربحية، وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، إضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية وصافي التكاليف التمويلية. وقد جاءت الزيادة في صافي الربح للفترة على الرغم من ارتفاع تكاليف الزكاة وضريبة الدخل، وانخفاض مخصص عكس الزكاة وضريبة الدخل المتعلق بتقييمات السنوات السابقة للشركات التابعة الذي تم تسجيله العام الماضي.

وتعليقاً على النتائج، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا وليد فطاني: «هذه النتائج المتميزة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 جاءت متماشية مع استراتيجيتنا والتزامنا بتنمية قطاعي تجارة التجزئة والأغذية، مع التركيز في نفس الوقت على ترشيد التكاليف والكفاءة التشغيلية على مستوى المجموعة وشركاتها الفرعية عموماً. وتأتي هذه النتائج والمجموعة تدير بفعالية مخاطر وتداعيات انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19) وتأثيره على عملياتها في ضوء أوضاع الأسواق المحلية والخارجية والظروف الاقتصادية في الدول التي تعمل بها المجموعة».

ومن جانب آخر وتماشياً مع سياسة مجموعة صافولا المعلنة بخصوص توزيع الأرباح على مساهميها وبناء على الأرباح التي حققتها المجموعة عن العام 2020 التي بلغت 910.8 مليون ريال، أفاد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن مجلس إدارة المجموعة قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة قدرها 400.49 مليون ريال عن العام 2020، أي بواقع (0.75 ريال) للسهم الواحد وهو ما يمثل نسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات حسب القطاع قبل عمليات الاستبعاد بين القطاعات ارتفعت لعام 2020 مقارنة بالعام الماضي في قطاعي التجزئة والأغذية المجمدة بنسبة 8.9٪ و18.8٪ على التوالي. بينما انخفضت الإيرادات - قبل عمليات الاستبعاد بين القطاعات - في قطاعي تجهيز الأغذية وخدمات الأغذية بنسبة 6.1٪ و16.6٪ على التوالي، مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفع صافي الربح حسب القطاع للعام 2020 مقارنة بالعام الماضي في قطاعات تصنيع الأغذية والأغذية المجمدة والاستثمارات بنسبة 6.4٪ و57.1٪ و15.6٪ على التوالي، بالإضافة إلى ذلك، سجل قطاع التجزئة صافي ربح قدره 71.87 مليون ريال للعام 2020 مقارنة بصافي خسائر بلغت 342.41 مليون ريال للعام 2019.

وتستثمر مجموعة صافولا، والتي تأسست عام 1979م، في قطاعي الأغذية والتجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تدير المجموعة عبر شركة صافولا للأغذية والتي تنتج منتجات ذات حصة سوقية رائدة في زيوت الطعام والسكر والمعكرونة منتشرة في 50 دولة حول العالم. وتملك المجموعة استثمارات في قطاع التجزئة أبرزها سلسلة متاجر (بنده) والتي تدير 205 متجر في أكثر من 42 مدينة بأنحاء السعودية ومصر. كما تملك أيضاً حصة 34.52% من شركة منتجات الألبان (المراعي)، وحصة 51% من شركة الكبير للأغذية المجمدة. وتعتبر صافولا أكبر مساهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية بحصة 49%، ولديها نحو 394 منفذ بيع.