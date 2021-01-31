وقِّعت في الرياض اتفاقية بين الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة stc تقوم بموجبها شركة سيف بتقديم خدمات أمنية عالية الجودة على مستوى المملكة، وذلك بحضور كل من الأستاذ تركي بن معتوق الثنيان، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، والمهندس ناصر بن سليمان الناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc.

وقالت stc إن الاتفاقية ستوفر الخدمات الأمنية لكافة مرافق المجموعة في جميع مناطق المملكة وذلك امتدادا لاستراتيجية stc في توفير بيئة تشغيلية آمنة تعتمد على أحدث التقنيات و الأنظمة والتطبيقات بغرض حماية مرافق الشركة و إثراء تجربة مرتادييها بما يليق بمكانتها وهي الممكن الرقمي الأول في المملكة، حيث يعد هذا العقد جزء من رحلة التحول لتطوير أعمال الامن والسلامة بما يتفق مع أفضل الممارسات المحلية و الدولية المعمول بها في هذا المجال.

وقد أعرب الأستاذ تركي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة، مشيراً إلى أن stc تعتبر من أوائل الشركات التي تحصل على الخدمات الأمنية المقدمة من سيف، بالإضافة إلى أن stc تعد من الشركات الرائدة التي أسهمت في تطوير قطاع الخدمات الأمنية على مستوى المملكة، والحريصة دائماً على توفير أفضل بيئة عمل لموظفي قطاع الخدمات الأمنية.

وتقدم سيف حلول أمنية متكاملة لأمن و سلامة بيئات العمل و الاستثمار. ومن أهم الأهداف الاستراتيجية لسيف المشاركة في الإرتقاء بقطاع الخدمات الأمنية و دعم القطاع الخاص لبناء منصات توظيف و تدريب معتمدة, و تحقيق التكامل بين عناصر الخدمات الأمنية من الاستشارات و التقنيات الحديثة و الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية للمساهمة في المبادرات الوطنية في قطاع الخدمات الأمنية.

وتطمح (سيف) بإن تكون شريكاً موثوقاً به في قطاع الخدمات الأمنية، وتسعى سيف بإن يكون لها دوراً ريادياً وطنياً في تطوير قطاع الخدمات الأمنية.