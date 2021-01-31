تأكيداً لدورها الرائد في دعم القطاع الصحي وتطويره، أطلقت شركة «نوبكو» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تطبيقها للأجهزة الذكية، والذي تم تطويره لتلبية احتياجات العملاء وزيادة تفاعلهم وتواصلهم وتحسين تجربتهم.

وتهدف نوبكو من إطلاق التطبيق الجديد إلى تعزيز علاقاتها مع المستفيدين من خلال تيسير الخدمات وتسهيل التواصل، بما يمكنها من القيام بدورها في تمكين المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات الصحية في القطاع الحكومي. ويمثل التطبيق الجديد خطوة مهمة في سبيل تمكين المشتريات الحكومية بما يدعم مستهدفات كفاءة الإنفاق وتحسين الرعاية الصحية في المملكة. ويدفع بجهود الشركة نحو تحقيق التحول الرقمي في ظل تمتع الشركة ببنية تحتية قوية وتقنيات حديثة تسهم في تحقيق كفاءة الأعمال.

ويشتمل التطبيق الجديد على العديد من المزايا التي تخدم العملاء، منها ميزة «دليل خدمات نوبكو» الذي يتيح استعراض كافة الخدمات والمعلومات عن الشركة. وأيضاً خاصية تقويم إدارة المنافسات" بشفافية تامة والبحث ومشاركة تفاصيل المنافسة، والاطلاع على قائمة البنود وشروطها ونتائجها النهائية، كما يمكن للعميل فتح محادثة مباشرة بشأن المنافسة. فضلاً عن خاصية مزامنة المنافسة مع تقويم الجوال لإرسال إشعارات تذكيرية.

كذلك يتميز التطبيق بتوفير خاصية الإبلاغ عن نقص المخزون ووصول إشعار من العميل إلى فريق الدعم والذي سيبادر بالاستجابة إلى الطلب.

كذلك يوفر التطبيق معلومات تفصيلية عن خدمات حلول الاعمال المقدمة من نوبكو كخدمة منصة السوق الالكتروني التي تهدف لخدمة الجهات الصحية الحكومية في تنفيذ عمليات الشراء للمنتجات الطبية بالاعتماد على اسعار وعروض منافسات الشركة المطروحة لرفع مستوى الرعاية الصحية وكفاءة الانفاق الحكومي. بالإضافة إلى خدمة وصفتي التي تعتبر قناة وصول إضافية تكمن في ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات الخاصة بحيث يمكن للمريض استلام الدواء من أقرب صيدلية له في الحي.

ويقدم التطبيق معلومات عن خدمات إدارة العقود في الشركة التي تساعد الجهات ومرافق الرعاية الصحية على وضع نظام يمكنهم من التفاوض على العقود الفعالة ودعمها وإدارتها.

ومن مزايا التطبيق وصول الرسائل التنبيهية للعملاء بشأن أي تغيير في الخدمات أو تذكير بموعد معين، وإتاحة المجال لتقييم خدمات الشركة، وإعطاء كل عميل تجربة خاصة، مثل تفضيل المنافسات المرغوبة كي يتم عرضها في خانة «أحداث تهمك». إضافة إلى توفير روابط لقنوات التواصل مع الشركة.

ومن أهم مزايا التطبيق إتاحة «المحادثة المباشرة»، وتمكين العميل من إرسال الاستفسارات والملاحظات عن الخدمات بما يسهم في تطوير تجربة العملاء.

يذكر أن تحميل التطبيق يمكن أن يتم بسهولة من خلال أبل ستور وجوجل بلاي، والتسجيل باسم مستخدم وكلمة مرور، حيث يتضمن ذلك إدخال كافة البيانات الخاصة بالمستخدم، ومن ثم البدء باستخدام التطبيق الذي يتميز بواجهة رئيسية مبسطة تتيح للعميل تعديل بياناته الشخصية والقائمة المفضلة لديه.