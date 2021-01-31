ابتكرت شركة ناقل من خلال فروعها في أوروبا منتج «سبيد بوكس»، الذي يتميز بإتاحة تقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة من الباب إلى الباب، من جميع مدن الاتحاد الأوروبي إلى مدن المملكة كافة.

ويتميز المنتج بسرعة التوصيل على مستوى الشحن البحري خلال أسبوعين، وتخفيض التكاليف بشكل كبير جداً مقارنة بالشحن الجوي، وقد جرى تحديد ميناء جنوة الإيطالي نقطة الربط الرئيسية التي يتم من خلالها تجميع كل الشحنات من أوروبا، وشحنها إلى ميناء جدة الإسلامي في مدة قياسية، ليجري تخليصها جمركياً من خلال محطة شركة ناقل في منطقة الإيداع بالميناء، مع إمكانية تخزينها في منطقة الإيداع حسب رغبة العملاء، وبعد ذلك توصيلها إلى مناطق ومدن المملكة كافة من خلال الشبكة الخاصة بشركة ناقل.

وسعت ناقل إلى ابتكار هذا المنتج؛ انطلاقاً من حرصها الدائم على تطوير خدماتها، وفي إطار إستراتيجيتها القائمة على اتخاذ المملكة مركزاً رئيسياً لدعم شبكتها اللوجيستية على مستوى دول المنطقة، إضافة إلى تجاوبها المستمر مع تلبية حاجة السوق لإيجاد حلول لوجيستية للنقل الدولي للشحنات تضمن الجودة والسرعة وتخفيض التكاليف، خصوصاً مع انخفاض الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي الدولي المتأثر بظروف جائحة كورونا.