ينتظر متداولو سوق الأسهم السعودي 4 أحداث مهمة خلال الأسبوع الحالي، إذ من المقرر أن يتم اليوم (الأحد) عقد مؤتمر صحفي لشركة «سابك» لاستعراض النتائج المالية للربع الرابع من العام الماضي 2020، مع بدء عملية بناء سجل الأوامر لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة الذي من المتوقع أن تستمر حتى 9 فبراير القادم، مع استحقاق مساهمي وحدات «جدوى ريت السعودية» أرباحا قيمتها 0.19 ريال للوحدة للربع الرابع من العام الماضي 2020.وسيشهد الأربعاء القادم قيام شركة «حلواني إخوان» بعقد جمعية عمومية عادية، إضافة إلى استحقاق ملاك السهم أرباحا نقدية قيمتها 1.5 ريال للسهم عن العام المالي 2020، وكان مؤشر سوق الأسهم الرئيسي قد أغلق (الخميس) الماضي مرتفعا 23 نقطة عند مستوى 8807 نقاط.