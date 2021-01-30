توقع المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) خالد الحصان، إعلان خطط طرح البورصة للاكتتاب العام خلال العام الحالي.

وقال الحصان، وفقاً لـ«رويترز»، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، إن جدولاً زمنياً للطرح الأولي سيتوافر هذا العام، مضيفاً أن الإدراج قد يحدث في غضون عامين.

وكانت «تداول» عينت «إتش. إس. بي. ي» في 2016 لإدارة طرح عام أولي كان مخططاً له العام 2018، لكن تقرر تعليقه بسبب إدراج شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في أواخر 2019 والذي بلغت حصيلته غير المسبوقة 29.4 مليار دولار.

وقال الحصان «التزامنا حيال الإدراج لم يتغير، أرجأنا التوقيت فحسب لأن رؤية 2030 جاءت وجاء معها التزام بالتحول».