حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» خلال العام 2020م ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بنسبة زيادة بلغت 4.36% وذلك مقارنة بعام 2019م، بواقع 7.3 مليون حاوية.



وبلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة 299 مليون حاوية، والقادمة عبر 11.482 سفينة، وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ.



وحققت الموانئ السعودية خلال العام الماضي، ارتفاعاً آخر في إجمالي المواد الغذائية بنسبة 13% بواقع 28 مليون طن، فيما سجلت أعداد السيارات الواردة زيادة بنسبة 1.03% بواقع أكثر من 800 ألف سيارة، كما بلغ عدد الركاب 491 ألف راكب، وبلغ عدد المواشي 3 ملايين رأس من الماشية الحية.



وفي ذات السياق، نفذت الهيئة العامة للموانئ خلال العام الماضي حزمة من المبادرات، من بينها توقيع وبدء تشغيل أكبر عقود الإسناد في تاريخ الموانئ السعودية، وذلك لتطوير وتشغيل محطتي الحاويات الشمالية والجنوبية بميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من 60% لمحطات الحاويات.



وتم توقيع وبدء تشغيل أكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة، وذلك لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بمعدل 120%.



وتمت إضافة 4 خدمات شحن ملاحية عابرة للقارات بالشراكة مع كبرى شركات النقل البحري العالمي؛ لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع دول الجوار وخصوصاً شرق أفريقيا وبقية دول العالم، مما أسهم في تحقيق موانئ المملكة تقدماً جديداً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية.



ونفّذت «موانئ» عدداً من المبادرات ضمن لجنة تنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن في المملكة، بمشاركة 11 جهة حكومية، بما يسهم في رصد التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري وتموين السفن، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في موانئ الدول الرائدة، وتنسيق الجهود الحكومية لرفع تنافسية القطاع، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة بين القارات الثلاث.