رفعت 19 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، رؤوس أموالها خلال العام الماضي 2020، بقيمة إجمالية بلغت 12.57 مليار ريال، وفقاً لرصد أجرته «عكاظ»، وتنوعت إجراءات الشركات بزيادة رأس المال ما بين توزيعات أسهم منحة أو من خلال طرح أسهم حقوق أولوية وإجراء استحواذ.وقامت الشركات بزيادة رؤوس أموالها للتوسّع في الأعمال وزيادة معدلات النمو وتدعيم القاعدة الرأسمالية، إضافة إلى تعزيز مواردها للمساهمة في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة..وتجاوزت عملية زيادة رؤوس الأموال من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية نحو 6.061 مليار ريال.وبلغت الزيادة برؤوس الأموال عن طريق أسهم المنحة نحو 5.549 مليار ريال، التي استحوذ مصرف الإنماء على النصيب الأكبر منها من خلال الموافقة على إصدار أسهممنحة بنحو 5 مليارات ريال.وأقرت الجمعية العمومية لمصرف الإنماء زيادة رأس مال المصرف، عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 3 أسهم من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال؛ أي بقيمة زيادة 5 مليارات ريال، مبيناً أن زيادة رأس المال تهدف إلى تعزيز موارد المصرف للمساهمة في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.وتعتبر أسهم المنحة هي عملية زيادة رأس المال عن طريق رسملة الأرباح الباقية أو الاحتياطيات الخاصة بالشركات إلى رأس المال، عن طريق إصدار أسهم بالقيمة الاسمية للسهم تمنحها الشركات لمساهميها كجزء من عملية توزيع الأرباح.وتلجأ الشركات إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال أسهم المنحة؛ بهدف تقوية المركز المالي لها وتوفير الأموال اللازمة التي تسهم في تحقيق استراتيجيتها المستقبلية من التمويل.آليات زيادة رؤوس الأموالجميع الشركات تحتاج إلى زيادة رأس مالها وزيادة تمويلها الخارجي لتوسيع أعمالها أو إنشاء أعمال والتربع على عرش الأسواق ولتكون منافساً قوياً، وتكون زيادة رأس المال إما بالبحث عن مقرضين أو من خلال مستثمرين خارجيين، وعلى الرغم من اختلاف أنواع الشركات إلا أن طرق زيادة رأس المال واحدة في جميعها، ومن أبرز طرق زيادة رأس المال للشركة «الأرباح المحتجزة» يُعرف صافي الدخل المتبقي بعد دفع النفقات والالتزامات المختلفة بالأرباح المحتجزة للشركة، فهدف الشركات هو كسب الأرباح. ومن طرق زيادة رؤوس الأموال هي رأس المال المدين، إذ يمكن للشركات اقتراض الأموال ويكون ذلك من خلال القروض المصرفية، أو قد يكون علناً من خلال إصدار الديون، إضافة إلى بيع الأسهم يمكن للشركة زيادة رأس مالها ببيع حصص الملكية على شكل أسهم للمستثمرين الذين يصبحون مساهمين فيها، وتُعرف هذه العملية باسم تمويل الأسهم.11 شركة خفضت رأس مالها خلال 2020لجأت 11 شركة إلى تخفيض رؤوس أموالها العام الماضي، لمحو خسائرها المتراكمة التي بلغت نحو 2.9 مليار ريال، ومن أبرز الأمثلة ما قامت به شركة «نسيج» بخفض رأس مالها ثم زادته عن طريق حقوق الأولوية في مطلع 2020 ثم خسرت تلك الزيادة من رأس المال بسبب الخسائر في أقل من سنة، وقامت عقبها بتخفيض رأس المال، ورفعت طلب في نهاية 2020 لزيادة رأس المال بقيمة تقارب لما خسرته.