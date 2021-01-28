برعاية محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، وقع بنك البلاد اتفاقية وكالة مصرفية مع شركة سمسا للنقل السريع، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، وذلك لتقديم خدمات البنك المصرفية من خلال مراكز الخدمة التابعة للشركة المنتشرة في المملكة.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي شهدت مراسم توقيعها حضور وكيل محافظ «ساما» للرقابة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، ومدير الإدارة العامة للرقابة على البنوك الأستاذ يزيد آل الشيخ؛ سيتم تقديم خدمات بنك البلاد المصرفية من خلال مراكز الخدمة التابعة لشركة سمسا والتي تخدم المستفيدين من قطاعي الأفراد والشركات والتي تشمل الحسابات ومنتجات التمويل والبطاقات والحوالات وغيرها من الخدمات المصرفية، وذلك سعياً من بنك البلاد لتعزيز دوره المصرفي بالتواجد في مختلف مناطق المملكة وتحقيقاً لرؤية وأهداف البنك المركزي السعودي المتماشية مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي والتي تعد أحد برامج رؤية المملكة 2030، والمتعلقة بشمولية قطاع الخدمات المالية والرامية لتوسيع نطاق انتشار الخدمات والمنتجات المصرفية وتعزيز الشمول المالي لأفراد المجتمع، مع الالتزام التام بما اشتملت عليه القواعد المنظّمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية الصادرة عن البنك المركزي والتي وضعت الإطار النظامي والحد الأدنى لمعايير ومتطلبات مزاولة نشاط تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال الوكلاء نيابةً عن البنوك، والأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك البلاد الأستاذ عبدالعزيز العنيزان: «يسعد البنك بالوصول إلى اتفاق مع شريك إستراتيجي وهي شركة سمسا للنقل السريع لتقديم خدماتنا المصرفية من خلال مراكز سمسا المنتشرة في جميع مناطق المملكة، حيث سيقدم بنك البلاد عدة خدمات تتعلق بالأفراد والشركات والمؤسسات بخيارات مميزة وتنافسية وذلك دعماً من البنك لتطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله تحقيقاً لمستهدف رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع المالي.»

من جانبه، أكد المدير العام لشركة سمسا للنقل السريع المهندس ماجد بن موسى آل إسماعيل: «نحن في سمسا نفخر بكوننا من أوائل الشركات التي تقدم خدمات الوكالة المصرفية من خلال تحالفنا الإستراتيجي مع بنك البلاد عبر مراكز الخدمة التابعة للشركة مما يعزز شمولية الخدمات والقيمة المضافة المقدمة للعملاء وبما يتماشى مع إستراتيجيتنا التوسعية في القطاعات التي نعمل بها مما سيسهم بتعزيز القيمة السوقية لنا ولشركائنا».

تعتبر سمسا من كبرى الشركات الوطنية والحاصلة على عدة شهادات عالمية في الجودة والصحة المهنية والسلامة وخدمة العملاء وحماية البيئة، لقد تميزت شركة سمسا منذ نشأتها عام 1994 بتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات منها النقل البري، الجوي والبحري، التخزين والحلول اللوجستية، النقل السريع (اكسبريس)، التخليص الجمركي وإضافات عبر السنين خدمات عديدة منها حلول التجارة الإلكترونية، التسوق عبر الإنترنت، خدمات النقل المبرد والخدمات الخاصة بالرعاية الصحية والدواء، قنوات التوزيع الخاصة، خدمات وحلول الغرف البريدية، خدمات قطاع الاتصالات والعديد من الخدمات التي تؤهل الشركة لتعتبر المحطة الشاملة لتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية للشركات والأفراد.