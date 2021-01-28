استجابة لما يحدث في المملكة العربية السعودية من حراك اقتصادي واجتماعي ورغبة من تيم هورتونز أن تكون جزء من أكبر اقتصاد في المنطقة، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين تيم هورتونز والهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة الاستثمار لتأسيس المقر الإقليمي لتيم هورتنز (الشرق الأوسط) في الرياض.

وقد وقع رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد مذكرة التفاهم لتأسيس المقر الإقليمي لتيم هورتونز نيابة عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض ونيراج تيكتشانداني عضو مجلس الإدارة نيابة عن تيم هورتونز.

وصرح تيكشانداني في هذه المناسبة قائلًا «تعتبر المملكة العربية السعودية من اهم الاسواق لتوسع و نمو مقاهي تيم هورتونز في الشرق الأوسط و نتوقع تزايد مستمر في اهمية المملكة بالنسبة لنا. تأسيس مقر تيم هورتونز الإقليمي في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض سيمنح لنا المركز الأمثل الذي ننطلق منه لتوسع نشاطنا عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالضافة إلى الهند»

وأشارت هدى اللواتي - عضو مجلس الإدارة تيم هورتونز – إلى أهمية قرار تأسيس مقر الشركة في الرياض حيث نوهت إلى أن الشركة ستستفيد من التطور و الابداع المستمر الذي نشهده في الرياض وذكرت «نسعى من خلال تأسيس نشاطاتنا في الرياض إلى تعزيز روابطنا مع هذه المدينة الشابة، فالمملكة تمثل المكان الأنسب لطموحاتنا المتزايدة ويشرفنا في هذا الإطار أن نساهم في تطوير الاقتصاد المحلي».

يعتبر تأسيس مكتب تيم هورتونز الإقليمي في الرياض خطوة مهمة بالنظر إلى ما تسعى إليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض لجعل الرياض واحدة من أفضل 10 مدن العالم حيوية، وقد أعلنت المملكة بالفعل عن خطة بمقدار 3 تريليون ريال سعودي بما يعادل (800 بليون دولار) لمضاعفة حجم مدينة الرياض خلال العقد القادم وتحويل المدينة إلى مركز اقتصادي واجتماعي وثقافي للمنطقة.

ولتحقيق هذا الغرض، من الجدير بالذكر أن تيم هورتونز التي تمثل سلسلة المقاهي الأكبر في كندا قد خططت وتعهدت بأن تكون جزءًا من قصة نجاح المملكة. وبالفعل، تنفذ حاليا تيم هورتونز الشركة الرائدة في الفئات الأربعة—المقاهي، المخبوزات، الإفطار والغداء مسارها – خطة توسع طموحة تتضمن افتتاح 42 مقهى داخل المملكة العربية هذا العام.

تمثل مجموعة تيم هورتونز العالمية و التي تأسست عام 1964 سلسلة مقاهي رائدة في كندا و عالميا حيث يزيد عدد متاجرها عن 4900 مطعم و بدأت تيم هورتنز (الشرق الأوسط) نشاطها عام 2011 ومنذ ذلك الحين أصبحت اكبر سلسلة تيم هورتنز خارج أمريكا الشمالية.



تدير تيم هورتونز (الشرق الأوسط) حاليا 148 متجرا عبر دول مجلس التعاون الخليجي وبناءً على نجاح العلامة و رواجها تستهدف الشركة توسيع شبكتها عبر المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان بالإضافة إلى الهند ومصر.