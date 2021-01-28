وقّعت مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، أخيراً اتفاقية تطوير ضخمة مع شركة إشراق للضيافة، التابعة لمجموعة محمد وعبيد الملا في دبي، لتطوير ٨ فنادق اقتصادية لعلامة هوليداي إن إكسبريس التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وستشهد المحفظة متعددة العقارات افتتاح فنادق جديدة في دول الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والبحرين والأردن ومصر قريباً. وتمتلك شركة إشراق للضيافة التي تدير HIEX تحت امتياز مجموعة منتجعات وفنادق إنتركونتيننتال، ٤ فنادق هوليداي إن إكسبريس في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع إنتركونتيننتال.

تعد هوليداي إن إكسبريس إحدى العلامات التجارية الفندقية الأسرع نمواً ضمن علامات مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، وهي الخيار الأول لدى عدد متزايد من المسافرين الذين يحتاجون إلى مكان بسيط وجذاب كي يستمتعوا بقسط من الراحة وليستعيدوا نشاطهم وينجزوا بعض مهماتهم. وستكون الاتفاقية بابا لافتتاح أول فنادق علامة هوليداي إن إكسبريس في سلطنة عُمان والبحرين والأردن ومصر، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب على أماكن الإقامة ذات العلامات التجارية المتوسطة لتلبية احتياجات رجال الأعمال والسياح على حد سواء. وسيعزز انطلاق العلامة التجارية لأول مرة في هذه البلدان محفظة مجموعة فنادق هوليداي إن التجارية الحالية التابعة لمجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال ويرسخ مكانة المجموعة كواحدة من أكثر الشركات ريادة بمجال الضيافة في المنطقة.

تتمتع شركة إشراق للضيافة بسجل حافل في إدارة الفنادق، وستشهد الاتفاقية توسيع آفاقها في قطاع الضيافة لتترك بصمة راسخة على المستوى الإقليمي.

تعليقاً على الاتفاقية، قال باسكال جوفان، العضو المنتدب لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: «يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة إشراق للضيافة، التي ستضع علامة هوليداي إن إكسبريس التجارية في الصدارة بمنطقة الشرق الأوسط وتعزز عروضنا للفنادق المتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونشعر بالفخر بمواصلة وتعزيز علاقتنا مع شركة إشراق للضيافة التي نشاركها رؤية مشتركة في قطاع السفر والسياحة بالمنطقة. واجه قطاع الضيافة تحديات كبيرة نتيجةً لانتشار فايروس كوفيد-19، ومع ذلك، تؤكد هذه التوقيعات النظرة المستقبلية الإيجابية للقطاع. ونتطلع لهذا المشروع الجديد وإلى الترحيب بالضيوف في هذه المواقع المرتقبة في المستقبل القريب».

وقال شريف بشارة، المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، المجموعة المالكة لإشراق للضيافة: «نفخر بتعزيز شراكتنا مع مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، وعلاقتنا القوية والناجحة معهم. ستعزز هذه الاتفاقية مكانة شركة إشراق للضيافة كشركة إدارة فندقية رائدة تحت امتياز مجموعة إنتركونتيننتال. وسيمنحنا توقيع هذه الاتفاقية المزيد من الفرص لتعزيز وتوسيع مجموعة فنادق هوليداي إن إكسبريس في الشرق الأوسط وأفريقيا».

وهناك أدلة كثيرة تشير إلى قوة اقتصاد المنطقة والإمكانات القوية لدى قطاع الضيافة فيها، ونحن ملتزمون بتسريع هذا النمو بالتعاون مع شريكنا الموثوق مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال.