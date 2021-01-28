سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي (مؤشر الإنتاج الصناعي) بالمملكة العربية السعودية تراجعاً بنسبة 10% خلال شهر نوفمبر 2020 على أساس سنوي.

وتراجع الإنتاج، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء؛ نتيجة انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنحو 8.9% (الوزن القياسي له في المؤشر 74.5%).

وأضافت الهيئة، فضلاً عن انخفاض إنتاج نشاط الصناعة التحويلية أيضاً بنسبة 15.6%؛ إذ أدت جائحة فايروس كورونا إلى الحد من عمليات الإنتاج في العديد من المصانع.

وأشارت، إلى أن المؤشر لا يزال أقل مما كان عليه قبل بداية الجائحة، مع تراجعه بنسبة 8% عما كان عليه في شهر فبراير2020.

وفي المقابل، ارتفع الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 22.2% على أساس سنوي، ولكن نظراً لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر (2.9%) لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في شهر نوفمبر بنسبة 0.4% مقارنة مع شهر أكتوبر من عام 2020.

وفي هذا السياق قال دكتور الاقتصاد الدكتور أسامة فلال إن القطاع الصناعي في غالبية دول العالم يشهد انخفاضاً حاداً في النمو بينما ما تشهد المملكة من انخفاض بـ10% هو أمر طبيعي إثر جائحة كورونا ولم يكن له تأثير ملحوظ على السوق السعودية ويعتبر القطاع الصناعي في المرحلة الحالية في المملكة في مرحلة التعافي بعد الجائحة.