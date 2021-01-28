نوه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بأدوار السعودية وروسيا وأمريكا في تحقيق استقرار أسعار الطاقة.وقال بوتين في كلمته أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: «إن ضمان التنمية الإيجابية في العالم هو مسؤوليتنا المشتركة».

وأشار أيضا إلى المشكلات التي سببها الوباء، مثل عدم التوازن، والتي تراكمت بالفعل في العالم.

وأضاف بوتين: «بالطبع، لا توجد أوجه تشابه في التاريخ، لكن بعض الخبراء، وأنا أحترم رأيهم، يربطون الوضع الحالي بالثلاثينات من القرن الماضي».

وذكر الرئيس الروسي أنه «من الصعب حقا عدم ملاحظة التحولات الأساسية في الاقتصاد العالمي، والسياسة، والحياة الاجتماعية، والتكنولوجيا، لقد أدى فايروس كورونا إلى إحداث تغييرات هيكلية».